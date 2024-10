Un yerno de Nasralá también muere en un bombardeo de Israel en Damasco (Siria)

El yerno del líder terrorista de Hezbolá Hasán Nasralá, Hassan Jafar Qassir, ha muerto en un ataque aéreo en el barrio de Mezzeh en Damasco (Siria) este miércoles del Ejército de Israel. Hassan es hermano de Muhammad Jafar Qassir, quien murió en un ataque en Beirut el miércoles durante el ataque iraní a Israel. La muerte de asesinato de Hassan Qassir es otro golpe para el grupo terrorista Hezbollá, después de haber sido decapitado la semana pasada en diferentes operaciones, entre las que destaca la operación contra Nasralá.

La operación se produce un día después del ataque de Irán a Israel, el cual responde, según Teherán, a la operación de Israel de terminar con Nasralá, líder terrorista de Hezbolá. Esta misión se produjo la misma semana en la que Israel eliminó a 16 líderes terroristas de Hezbolá después de la operación de los 3.000 buscas, en la que explotaron estos dispositivos con los que se comunican los terroristas. Este golpe sin precedentes a Hezbolá de Israel terminó con la vida de al menos 32 terroristas de Hezbolá e hirió a centenares de terroristas.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, se ha escondido en un búnker después de esta operación de Israel. Mientras, Hezbolá, que está ya descabezado, teme nombrar un nuevo líder terrorista después de las operaciones de los últimos días de Israel.

Los hermanos Qassir han participado en ataques terroristas desde al menos la Guerra del Líbano de 1982, cuando el 11 de noviembre, Ahmad Qassir condujo su automóvil hacia una base israelí en Tiro, detonando los explosivos a bordo. Fue el primer atentado suicida con bomba en la historia de Líbano. Ahmad Qassir fue instruido por uno de los terroristas fundadores de Hezbolá, Imad Mughniya, que murió en una operación en Damasco (Siria) en 2008.

Tras el ataque suicida de Ahmad Qassir, sus hermanos, Muhammed y Hassan, ascendieron en las filas del grupo terrorista de Hezbolá.

Muhammed se convirtió en líder terrorista. Coordinaba las entregas de armas iraníes desde Siria, y Hassan se casó con la hija de Hasán Nasralá. Consolidó la conexión entre el grupo terrorista Hezbolá e Irán. Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su muerte o captura.

#Syria: target of the Israeli strike is a 3-story building in Mazzeh district, #Damascus.

Ground floor was blasted & first floor damaged, killing at least 2.

Several injured also reported. pic.twitter.com/SAfqaWnwC0

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 2, 2024