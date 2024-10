El Ejército de Israel ha enviado soldados israelíes para reforzar sus fuerzas en el sur del Líbano este miércoles, mientras libran combates cuerpo a cuerpo con los terroristas de Hezbolá, grupo terrorista fundado por Irán en 1982 y financiado durante décadas por esta teocracia para atacar Israel. Teherán también financia a otros grupos terroristas como Hamás, que controlan la Franja de Gaza, los hutíes de Yemen y otros grupos terroristas de Irak y Siria. Ésta es la primera vez que el grupo terrorista lucha contra los soldados israelíes dentro de Líbano. Fue descabezado por Israel la semana pasada por Israel en la operación contra su líder terrorista Hasán Nasralá, después de una operación sin precedentes en la que explotaron 3.000 busca que utilizan los terroristas de Hezbolá para comunicarse.

Los combates cuerpo a cuerpo de este miércoles, que se pueden ver en este vídeo, se producen por la operación terrestre en Líbano. Tiene como objetivo hacer retroceder a los terroristas de Hezbolá de las zonas a lo largo de su frontera norte. El Ejército israelí ha anunciado este miércoles las primeras muertes a causa de la guerra en Líbano, ocho soldados muertos en combate.

La decisión de enviar tropas israelíes al terreno se ha producido tras semanas de elaboradas operaciones de inteligencia, misiones contra líderes de Hezbolá, incursiones transfronterizas y una intensa campaña de bombardeos. El Ejército de Israel ha aumentado el número de soldados israelíes que llevan a cabo incursiones contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano con la 36.ª División, que incluye soldados de la Brigada de élite Golani. Entran por la ciudad fronteriza de Maroun Al-Ras.

Estos combates se han producido después de que Irán atacase con 180 misiles balísticos Israel, el cual se ha mentido dentro de la campaña electoral de Estados Unidos. Fue la primera pregunta que hicieron las moderadoras a los dos candidatos vicepresidenciales, el senador republicano de Ohio, J. D. Vance, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz.

En el vídeo se pueden ver imágenes de la 98.ª División en el sur de Líbano, en una operación de la unidad de comando Egoz de la división que ha destruido una posición de Hezbolá, incluido un lanzacohetes y un alijo de explosivos. Más de 150 posiciones de Hezbolá se han atacado por la Fuerza Aérea de Israel en medio de las operaciones.

The IDF has been engaged in close-quarters combat with Hezbollah operatives in Lebanon. pic.twitter.com/GcGaJuV1Kg

— 🇮🇱 Am Yisrael Chai 🇮🇱 (@AmYisraelChai_X) October 2, 2024