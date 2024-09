Irán dará más dinero a los terroristas de Hamás, Irak y Yemen tras el golpe de Israel contra Hezbolá

Irán ha empezado este sábado a mover sus fondos con los que financia a grupos terroristas en Gaza (Hamás), Irak, Siria y Yemen (los hutíes) tras la operación de caza de Israel del líder terrorista Hasan Nasralá de Hezbolá, el grupo terrorista, asentado en el sur de Líbano, que es el que tiene mayor armamento y está mejor entrenado del mundo.

El líder supremo el ayatolá Alí Jamenei, que se ha apoyado tradicionalmente en Hezbolá y Hamás para atacar a Israel de forma indirecta, ha empezado a mirar a los grupos terroristas proiraníes en Irak y Siria y en los huties en Yemen para hacer frente a Israel.

En las últimas semanas, Irán ha pedido a los terroristas iraquíes y a los hutíes que atacasen Israel con el objetivo de contrarrestar la presión que Jerusalén ha hecho en las últimas semanas sobre Hezbolá. Los terroristas iraquíes han atacado zonas del valle del Jordán, el Golán y Eilat. Los hutíes han intentado golpear Israel en dos ocasiones, una el 26 de septiembre y otra el 15 de septiembre.

Guerra en cinco frentes contra Israel

Irak y Siria. Irán, chií, respalda en grupos terroristas en Irak, formados por células diferentes, que se unen bajo el paraguas de un grupo terrorista denominado Hashd al-Shaabi. Los grupos terroristas de Irak cuentan con un gran número de terroristas. Tienen acceso a drones y misiles balísticos proporcionados por Irán. Es probable que también tengan acceso a misiles de crucero y otras armas. Han atentado contra Arabia Saudí, suní, en años anteriores, país que ha intentado establecer relaciones bilaterales con Israel.

Hutíes. Estos terroristas hutíes chiís disponen de sistemas de armamento, que permiten atacar Israel a una distancia de 1.500 kilómetros. No disponen de un corredor terrestre para alcanzar las fronteras de Israel. Pero, han demostrado su capacidad de atacar con misiles balísticos de largo alcance. Tienen misiles de crucero de largo alcance y aviones no tripulados. En julio utilizaron un dron para atacar Tel Aviv, matando a una persona, y en los últimos meses también han atacado Eilat. Irán es el principal benefactor de los hutíes, a los que proporciona armas, formación y apoyo de inteligencia. A finales de enero de 2024,Estados Unidos interceptó un cargamento con que incluía piezas de aviones no tripulados, ojivas de misiles y unidades de misiles antitanque.

Hamás. El grupo terrorista Hamás, financiado por Hamás, lanzó un ataque terrorista sorpresa sin precedentes contra Israel el pasado 7 de octubre den 2023. Más de 1.200 personas fueron asesinadas por los terroristas. Más de 250 personas fueron tomadas como rehenes arrastradas a la Franja de Gaza. Irán a Hamás le ha facilitado entre 2014 y 2022 más de 220 millones de dólares.

Hezbolá. Este grupo terrorista fue fundado por Irán en 1982 con el objetivo de destruir Israel, el cual ha sido financiado hasta la actualidad. Irán ha financiado desde el inicio 700 millones de dólares, según Estados Unidos. El pasado viernes, después de que Hezbolá atacase Israel inmediatamente después del ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, Israel asestó un golpe contra los terroristas chiíes al cazar a su líder Hasan Nasralá.

Irán. La teocracia iraní ha utilizado durante décadas los dos grupos arriba citados para atacar Israel. En cambio, como se ha indicado con anterioridad, ha empezado a mover su financiación a los grupos terroristas de Irak, Siria y Yemen tras la operación del pasado viernes, confirmada este sábado, contra el líder terrorista de Hezbolá, Hasan Nasralá. También, Teherán atacó por primera vez de forma directa Israel el pasado abril. Este sábado el líder supremo ha llamado a todos los musulmanes a atacar a Israel.