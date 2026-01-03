Pocas horas antes de ser capturado por las tropas de EEUU y sacado de Venezuela, el narcodictador Nicolás Maduro se reunía con una delegación enviada por el presidente chino, Xi Jinping. Son sus últimas imágenes públicas antes de su arresto. En ellas se muestra tranquilo y confiado, ajeno a lo que iba a pasar sólo unas horas después.

El vídeo muestra a Maduro en una reunión con la delegación china en Caracas. La escena tiene lugar en una sala ornamentada del palacio presidencial de Miraflores, con la bandera venezolana visible y un gran retrato de Simón Bolívar al fondo.

En estas últimas imágenes públicas de Maduro se le ve estrechando manos e intercambiando cordiales y calurosos saludos con los funcionarios chinos, hablando de temas como el Año Nuevo chino del caballo, asegurando que él es «tigre». Recuerda, además, que coincidió «hace 20 años» con uno de ellos, como traductor del ex presidente Hu Jintao: «Estás igual. ¿Ahora eres director? ¡Cómo pasa el tiempo!», le dice.

China es un aliado significativo de Venezuela, le proporciona apoyo económico e inversión, especialmente en el sector petrolero, frente a las sanciones de Estados Unidos.

Este encuentro ha tornado en crucial, ya que ocurrió poco antes de que fuerzas especiales de Estados Unidos, incluyendo Delta Force, lanzaran una operación en Caracas que llevó a la captura de Maduro y la posterior declaración del presidente de EEUU, Donald Trump, de que estaba bajo custodia estadounidense.

De hecho, la televisión pública no dejó de dar estas imágenes en blucle cuando empezaron a difundirse las noticias de la captura del narcodictador y su mujer.

Trump ha informado de que EEUU ha capturado al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, según ha anunciado en sus redes sociales. Así lo ha señalado durante una operación de ataque del Ejército estadounidense a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano.

Maduro y su mujer han sido trasladados «fuera del país», ha señalado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social. Según ha informado la CBS, la unidad encargada de este traslado ha sido la Fuerza Delta (Delta Force) del Ejército de EEUU, cuerpo de élite antiterrorista y de operaciones especiales.