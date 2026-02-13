Trump tumba las normas ambientales de Obama para regular las emisiones de gases de efecto invernadero

La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este jueves la anulación formal de una regla climática histórica de la era Obama, conocida como «endangerment finding». Era la base legal que permitió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) establecer estándares para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, han descrito esta medida como «la mayor acción de desregulación en la historia de Estados Unidos». Los defensores del medio ambiente y expertos en cambio climático han criticado la decisión, señalando que pone en riesgo la salud pública y los avances contra el calentamiento global. La administración Trump elimina la histórica norma de Obama que consideraba los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud pública, desmantelando regulaciones clave sobre emisiones de vehículos y energía.

Esta decisión marca un cambio histórico en la política climática de Estados Unidos, eliminando las normas que habían obligado a los sectores automotriz y energético a reducir sus emisiones y a cumplir con estándares ambientales que buscaban frenar la crisis climática. La administración Trump busca así aliviar las restricciones regulatorias sobre la industria automotriz y energética, argumentando motivos económicos y de competitividad.

El ex presidente de EEUU Barack Obama ha criticado la medida en redes sociales, señalando que sin esta base legal EEUU será «menos seguro, menos saludable y menos capaz de luchar contra el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar más dinero».

El «endangerment finding», ahora revocado, clasificaba una lista de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, como contaminantes del aire. Esta clasificación permitía a las agencias ambientales establecer estándares y regulaciones para limitar la emisión de estos gases.

Durante un discurso en la Casa Blanca, Trump ha calificado esta norma como una «política desastrosa de la era Obama» que, según él, perjudicó a la industria automotriz estadounidense y aumentó los costes para los consumidores: «Estamos derogando de inmediato el ridículo endangerment finding y terminando todas las normas adicionales de emisiones verdes impuestas innecesariamente a los modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá».

Fabricantes de automóviles

Los fabricantes de automóviles quedan liberados de cualquier obligación federal de reducir sus emisiones. El «endangerment finding» de 2009 se basaba en la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), que exige al administrador de la EPA regular cualquier contaminante que pueda «poner en peligro la salud o el bienestar público». El Tribunal Supremo de EEUU ya había determinado en 2007 que las emisiones que calientan el planeta se incluyen dentro de esta definición y deben ser reguladas si se considera que representan un riesgo.

El fallo de 2009 de la administración Obama sustentó la autoridad de la EPA para limitar la contaminación climática, citando estudios sobre:

El aumento del ozono ambiental y sus efectos sobre la salud en áreas densamente pobladas.

El impacto en mortalidad y morbilidad relacionado con olas de calor más frecuentes.

En cambio, Trump ha destacado: «No se preocupen, porque esto no tiene nada que ver con la salud pública. Todo esto fue un fraude, un gran fraude».