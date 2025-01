La tregua del alto el fuego ya es un hecho en Gaza tras su entrada en vigor este domingo, aunque ha arrancado con un retraso forzado por Israel de casi 3 horas debido a que Hamás no había revelado la identidad de los 3 rehenes israelíes que va a liberar este domingo. Según el acuerdo firmado el viernes y ratificado este sábado, Hamás debía dar sus nombres 24 horas antes. La angustia de las familias ha ido a más al desconocer si serían sus allegados los liberados y si, de ser así, estarán vivos o muertos.

Israel ha activado el protocolo y los hospitales de Tel Aviv ya están preparados para el retorno de los primeros rehenes. El alto el fuego en Gaza tendría que haber comenzado a las 7:30 horas, pero Hamás ha tardado casi 3 horas en aportar la lista. No lo ha hecho cuando marcaba el acuerdo, han indicado, por «razones técnicas y logísticas» y «la dificultad del terreno». Como respuesta, el primer ministro de Israel ha declarado que no cesarán los ataques hasta que Hamás no revelara la identidad de los israelíes.

De hecho, el Ejército israelí no ha dejado de bombardear la zona hasta que los islamistas no han publicado los nombres. Han cumplido con su aviso, dado que el vicealmirante Daniel Hagari ha anunciado a primera hora que las Fuerzas de Defensa de Israel proseguirían con sus ataques en Gaza dado que el movimiento islamista ha «incumplido sus obligaciones».

Además, Benjamin Netanyahu había avisado este sábado de que Hamás no había entregado la lista. El acuerdo de alto el fuego estipula que el movimiento islamista debía presentar a la mediación de Qatar la lista de rehenes 24 horas antes de su liberación, prevista para la tarde de este domingo.

Quiénes son las rehenes israelíes liberadas

De acuerdo con los publicado por Hamás, el movimiento terrorista liberará este domingo a 3 mujeres, aunque la incógnita es si siguen vivas. Se desconoce en qué estado se encuentran. Emily Damari, Doron Steinbrecher y Romi Gonen serán las primeras 3 prisioneras de los 33 a los que deben dejar libres en la primera fase del acuerdo.

Las israelíes tienen entre 24 y 33 años. Una de ellas, de 24, tiene doble nacionalidad, israelí y británica; otra es una enfermera veterinaria de 33 años y padece una enfermedad crónica, por lo que su estado podría ser delicado de aparecer con vida; la tercera tiene 28 años. Fueron secuestradas en un kibutz y en el festival masacrado Reim, y llevaban retenidas 15 meses.

Las tres jóvenes de Israel fueron raptadas por los terroristas el 7 de octubre de 2023, el día del atentado en el que los terroristas secuestraron a 251 personas, entre ellas 30 niños. La gran mayoría eran civiles. Casi un año después, 8 fueron rescatados por el Ejército israelí, que recuperó también 34 cuerpos; 3 murieron al escapar de sus captores y otros 3 en bombardeos. Un centenar más fue liberado. Hasta 96 prisioneros israelíes siguen en manos de Hamás, y se estima que al menos 30 habrían fallecido.

Por otro lado, también este domingo el Ejército de Israel ha dado a conocer que ha recuperado el cuerpo del soldado Oron Shaul, que ha estado en la Franja de Gaza 10 años. Se le retuvo allí en 2014. Las fuerzas especiales de las FDI y la Shin Bet han recuperado sus restos de Gaza. La operación secreta de las fuerzas especiales arrancó hace días.

Quiénes son los presos que liberará Israel

El país judío sí que reveló, por su parte, los nombres de los presos que liberará a modo de intercambio por los secuestrados. El Ministerio ha incluido a Zakaria al Zubaidi en la lista. Zakaria al Zubaidi es uno de los comandantes del brazo armado de Al Fatá más famosos en su momento. El ex comandante de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, de 49 años, fue imputado con 24 cargos, entre ellos, causa intencionada de muerte (el equivalente al asesinato en el sistema legal de Israel), pertenencia a un grupo terrorista o venta de armas. En 2021 se fugó de la prisión de Gilboa junto a otros cuatro milicianos de Yihad Islámica. Seis días después, las autoridades israelíes lo capturaron y se desataron enfrentamientos con la población palestina de Cisjordania, sobre todo en la ciudad de Yenín. El terrorista nació allí en un campo de refugiados y se le consideraba el líder en la sombra de la localidad. Zakaria al Zubaidi regresará a su casa de Yenín en lugar de ser enviado al extranjero como otros presos con delitos de sangre.

Asimismo, la lista incluye a Ahmed Barghuti, comandante del brazo militar de Al Fatá en Ramala (Cisjordania), condenado por los asesinatos de israelíes en una serie de ataques suicidas durante la Segunda Intifada, incluido el ataque al restaurante Sea Food Market en Tel Aviv y dos ataques en Jerusalén.

Otros nombres destacados entre los presos que serán excarcelados son Jalida Jarrar, del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) o Bushar al Tawil, activista palestina hija de un antiguo miembro de Hamás que llegó a gobernar en la ciudad de Al Biré, en Cisjordania.

El cese de hostilidades durante 46 días que pondrá fin a 471 días de guerra. Dado que el Gobierno israelí no aprobó el pacto por unanimidad, este domingo han dimitido 3 ministros del gabinete de Netanyahu, entre ellos el de Seguridad Nacional. Todos son del partido nacionalista religioso Poder Judío.