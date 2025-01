La luz verde al acuerdo del alto el fuego por parte del Gobierno de Israel ya es un hecho. Como ha comunicado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, tras seis horas reunidos, los ministros han dado el visto bueno al pacto con Hamás que permitirá también la liberación de rehenes israelíes que permanecen retenidos en Palestina desde el atentado del 7 de octubre de 2023. Por su parte, Qatar ha anunciado que el acuerdo comenzará en Gaza este domingo a las 7:30 horas (hora en España peninsular y Baleares). De esta forma, se pondrá fin a 15 meses de guerra.

El Gobierno israelí ha dado el paso después de que el viernes a primera hora el gabinete de seguridad -los ministros encargados de la defensa nacional con Benjamin Netanyahu a la cabeza- hiciera lo propio. La reunión del consejo de ministros «no ha sido fácil», según ha trascendido: 24 ministros han votado a favor y 8 en contra.

En cuanto a la liberación de rehenes israelíes, será un intercambio. Israel liberará a un millar de presos palestinos en cárceles de Israel, casi un centenar de ellos este domingo. Por su parte, Hamás dejará libres en esta primera fase a 33 rehenes -una cifra que incluye vivos y muertos- cuyos nombres han sido publicados por las autoridades israelíes en una lista. Se priorizará a menores de edad, mujeres y hombres mayores de 55 años.

Además, el Ministerio de Justicia israelí ha publicado también una lista preliminar con los nombres de 735 presos palestinos que serán excarcelados, aunque ha puntualizado que ninguno saldrá de su celda antes de las 15:00 horas, momento en el que debería comenzar el intercambio. Según el texto aprobado, serán liberados tres rehenes por semana durante un período de cuatro. Los 14 restantes serán liberados en la sexta y última semana de la primera fase.

El pacto ha salido adelante al ser firmado este viernes tras las tensiones protagonizadas el día anterior. Netanyahu anunció el jueves un aplazamiento de la reunión del Gobierno para ratificar el acuerdo al que se llegó el miércoles y argumentó que Hamás había creado «una crisis a última hora» al «retractarse de entendimientos explícitos que fueron acordados con los mediadores [Qatar, Egipto y Estados Unidos] e Israel, en un intento de extorsión». La posición de los terroristas, afirmó Netanyahu, «impedía el acuerdo». De esta forma, añadía Netanyahu, Israel no fijaría una fecha para la reunión hasta que los mediadores comunicaran que «Hamás ha aprobado todos los detalles del acuerdo».

El pacto, alcanzado tras meses de conversaciones indirectas estará dividido en tres fases. La primera fase tendrá una duración de 42 días y se certificará el cese de hostilidades, la retirada de las tropas israelíes hacia la frontera y el intercambio de los 33 rehenes por presos palestinos; la segunda consistirá en la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, devastada tras más de 15 meses de ofensiva israelí, se repararán centros sanitarios y se permitirá el ingreso al enclave de suministros civiles y combustible; los detalles de la tercera etapa se conocerán más adelante.

Antes de la reunión del Ejecutivo de Netanyahu para dar luz verde al pacto, su ministro de Exteriores, Gideon Saar, había comunicado que votaría a favor, al igual que el titular de Educación, Yoav Kisch, que dijo que priorizaría la liberación de los rehenes frente a los «elevados» costes «morales» del acuerdo.

En cambio, los ministros de Finanzas y Seguridad Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, mostraron su rechazo al pacto con Hamás. El líder de Otzma Yehudit amenazó en la víspera al primer ministro Benjamin Netanyahu con retirar a su formación de la coalición si el acuerdo salía adelante.

El Ministerio de Exteriores de Qatar, país mediador en las conversaciones junto a Egipto y Estados Unidos, ha informado de que el alto el fuego entrará en vigor a las 7:30 horas de la mañana de este domingo y ha recomendado a los habitantes que «tomen precauciones, ejerzan la máxima cautela y esperen las instrucciones de las fuentes oficiales».

As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza. We advise the inhabitants to take precaution, exercise the utmost caution, and wait for directions from official…

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 18, 2025