Israel ha firmado este viernes el acuerdo con Hamás para la tregua, un alto el fuego en Gaza al que se suma también la liberación de rehenes como parte del pacto. La oficina de Benjamin Netanyahu ha confirmado que su delegación y la del movimiento terrorista ha firmado la tregua en Doha, tras las últimas tensiones protagonizadas este jueves.

El pacto entre Israel y Hamás pondría fin a 15 meses de guerra y permitiría la puesta en libertad de decenas de rehenes retenidos por militantes en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de prisioneros palestinos retenidos en Israel.

La oficina del primer ministro israelí ha comunicado que convocará a su gabinete de Seguridad a lo largo de este viernes. Después hará lo propio con el Gobierno para ratificar el acuerdo firmado.

Netanyahu anunció este jueves un aplazamiento de la reunión del Gobierno para ratificar el acuerdo al que se llegó el miércoles. El primer ministro de Israel argumentó que Hamás había creado «una crisis a última hora» al «retractarse de entendimientos explícitos que fueron acordados con los mediadores [Qatar, Egipto y Estados Unidos] e Israel, en un intento de extorsión». La posición de los terroristas, afirmó Netanyahu, «impedía el acuerdo».

De esta forma, añadía Netanyahu, Israel no fijaría una fecha para la reunión hasta que los mediadores comunicaran que «Hamás ha aprobado todos los detalles del acuerdo».

El comunicado del primer ministro israelí recibió una respuesta pública de Izat al Rishq, alto cargo del brazo político de Hamás. Aseguró que el movimiento islamista «está comprometido con el acuerdo de alto el fuego anunciado por los mediadores».

Un día antes, Qatar, mediador clave para el alto el fuego en Gaza, y el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaron que se había completado el acuerdo.

El pacto del alto el fuego entraría en vigor el domingo, tras la ratificación de los términos por parte, primero, del gabinete de Seguridad y, en última instancia, del Gobierno. La oficina de Netanyahu ha afirmado que se reunirán este viernes, aunque medios israelíes indican que podría retrasarse hasta el sábado, lo que retrasaría a su vez la entrada en vigor del acuerdo.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has been updated by the negotiating team that agreements have been reached on a deal for the release of the hostages.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2025