El alto el fuego en Gaza tendría que haber comenzado a las 7:30 de este domingo, hora española, pero Israel ha decidido retrasarlo: la oficina de Netanyahu lo ha comunicado después de que Hamás no haya hecho pública la identidad de los 33 rehenes israelíes que serán liberados en esta primera fase y, más concretamente, los 3 de este domingo. El movimiento terrorista no ha aportado la lista con los nombres de los prisioneros por, aseguran, «razones técnicas y logísticas» y «la dificultad del terreno». El primer ministro de Israel ha declarado que no cesarán los ataques hasta que Hamás revele la identidad de los israelíes. Finalmente, dos horas después de que entrara en vigor el acuerdo, Hamás ha entregado la lista.

En base a la lista que ha publicado Hamás, el movimiento liberará este domingo a 3 mujeres y se desconoce en qué estado se encuentran. Se cumple así la imposición del primer ministro Netanyahu.

En cuanto a su identidad, la primera de ellas es una chica de 24 con doble nacionalidad, israelí y británica; la segunda es una enfermera veterinaria de 33 años y padece una enfermedad crónica, por lo que su estado podría ser delicado; la tercera es otra chica de edad similar, 28 años. Todas ellas fueron raptadas el 7 de octubre de 2023, el día de los atentados. El protocolo en los hospitales de Tel Aviv se ha activado para el retorno de los rehenes. Hasta 96 prisioneros israelíes siguen en manos de Hamás, y se estima que al menos 30 habrían fallecido.

El cese de hostilidades durante 46 días que pondrá fin a 15 meses -471 días- de guerra tenía previsto comenzar este domingo a las 07:30 horas después de que el Gobierno de Israel lo aprobara este sábado tras 6 horas de reunión, aunque los islamistas han reconocido que no han entregado los nombres y se han limitado a reiterar su compromiso con el alto el fuego.

El argumento de Hamás no ha convencido a Israel, de manera que el portavoz del Ejército israelí, el vicealmirante Daniel Hagari, ha anunciado a primera hora que las Fuerzas de Defensa de Israel proseguiría con sus ataques en Gaza dado que el movimiento islamista ha «incumplido sus obligaciones».

Benjamin Netanyahu había avisado este sábado de que Hamás no había entregado la lista. El acuerdo de alto el fuego estipula que el movimiento islamista debía presentar a la mediación de Qatar la lista de rehenes 24 horas antes de su liberación, prevista para la tarde del domingo.

-HABRÁ AMPLIACIÓN-