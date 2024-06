Un tiroteo en Las Vegas deja 5 muertos y una niña de 13 años gravemente herida

Cinco personas han muerto y un adolescente ha resultado gravemente herido tras un tiroteo perpetrado este martes en la ciudad de Las Vegas del Norte, en el estado de Nevada (Estados Unidos), y cuyo autor se ha suicidado.

Los agentes de la Policía de Las Vegas respondieron a una llamada de socorro el lunes por la noche, descubriendo a dos mujeres, de 40 y 50 años, que estaban heridas y que más tarde acabarían muriendo. Además, una niña de 13 años ha resultado gravemente herida y, según han informado las autoridades, ha sido trasladada al Centro Médico Universitario de Las Vegas.

Posteriormente, en un apartamento cercano, los policías encontraron a otras dos mujeres y un hombre de entre 20 y 30 años, todos ellos muertos a tiros.

Por la mañana, los agentes lograron localizar al sospechoso, que fue identificado -responde al nombre de Eric Adams, de 47 años-, quien se habría suicidado al descubrir que la Policía se encontraba frente a su residencia. Las autoridades ya han abierto una investigación al respecto y hasta ahora no hay un motivo claro del tiroteo.

Las identidades de las demás víctimas se desconocen, aunque la Policía ha declarado que cuando se realicen las autopsias, los informes forenses realizados por el anatómico de Clark proporcionarán las identidades de las cinco víctimas.

🚨🇺🇸POLICE LOCATE SUSPECT AFTER 5 KILLED IN LAS VEGAS SHOOTINGS

Police found a 57-year-old man after 5 people were killed and a 13-year-old girl critically wounded in North Las Vegas.

2 women were found dead in an apartment, and the young girl was taken to the hospital.

3 more… pic.twitter.com/51cw7Jz58Q

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2024