Un hombre ha matado este lunes a dos personas en un tiroteo en un despacho de abogados y luego se ha suicidado en Las Vegas (Nevada), en el barrio de Summerlin, en Las Vegas, según ha informado la Policía de Nevada.

El sheriff del condado de Clark, Kevin McMahill, ha indicado que las víctimas eran un hombre y una mujer, aunque de momento no se han hecho públicas sus identidades. McMahill ha indicado que el tiroteo ha ocurrido en un despacho de abogados situado en la quinta planta de un edificio de oficinas en el barrio de Summerlin de Las Vegas, anteriormente citado.

Según el relato de McMahill, el hombre la ha emprendido a tiros con las otras dos personas durante una reunión en la que estaban citados para declarar en el despacho de abogados de Summerlin. Primero disparó al hombre, después a la mujer y posteriormente se quitó la vida. El sheriff ha reconocido que ya trabaja en una teoría sobre la relación del asesino y sus víctimas, aunque de momento no ha querido revelarla.

El tiroteo ha tenido lugar en el interior de las oficinas de Prince Law Group, un despacho de abogados especializado en lesiones personales, derecho de seguros y derecho mercantil, en la quinta planta del City National Bank Building, situado en el 10801 W. Charleston Blvd.

At a workplace in the Summerlin neighborhood of Las Vegas, Nevada, police are responding to a «dynamic event» involving seversl people and allegations of gunfire. pic.twitter.com/tWvFh1jSrj

— BreakinNewz (@BreakinNewz01) April 8, 2024