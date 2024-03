Un hombre mata en dos tiroteos diferentes a tres personas en los suburbios de Filadelfia

Al menos tres personas han muerto en los suburbios de Filadelfia en Falls Township en Pensilvania en dos tiroteos selectivos diferentes. El atacante, identificado como Andre Gordon, de 26 años, se ha dado a la fuga después del tiroteo en Filadelfia y atrincherarse con varios rehenes con un rifle de asalto y varias armas cortas. Falls Township está aproximadamente a 28 millas (45 kilómetros) al noreste de Filadelfia, en la frontera entre Nueva Jersey y Pensilvania.

Considerado «extremadamente peligroso», Andre Gordon ha sido visto por última vez después del tiroteo en Filadelfia conduciendo un Honda CRV gris oscuro de 2016 que habría robado a punta de pistola tras los tiroteos, según la Policía de Falls Township.

Tras los dos tiroteos, la Policía de Falls Township ha explicado que trabaja en una línea de investigación en la que Gordon conocería a todas las víctimas, excepto al conductor al que habría robado el coche a punta de pistola.

La Policía de Falls han acudido a una residencia en Viewpoint Lane aproximadamente a las 8:52 horas (15:52 en España), donde dos personas habrían sido asesinadas tras recibir varios disparos. Una tercera persona ha sido asesinada también a tiros en Edgewood Lane minutos después aproximadamente a las 9:01 horas (16:01).

3 shot and killed. Shooter still at large armed with assault rifle and maybe more weapons.#FallsTownship #ActiveShooter #Shooting #BucksCounty #Pennsylvania #AndreGordon pic.twitter.com/ep9lBA2Xh3

