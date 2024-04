Mueren cuatro policías en un tiroteo en Carolina del Norte (EEUU)

Cuatro policías han muerto en un tiroteo este lunes cuando iban a arrestar a un fugitivo en el barrio de North Tryon, en Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos). Además de los agentes fallecidos, hay otros cuatro policías heridos de bala. El sospechoso, Terry Clark Hughes Jr, fue abatido por los agentes.

Por su parte, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ha colgado un mensaje en las redes sociales donde lamentaban la pérdida de tres agentes -aunque más tarde serían cuatro por el fallecimiento de Joshua Eyer herido de gravedad durante el tiroteo-.

Officer Joshua Eyer has passed away tonight from his injuries after being shot in the line of duty this afternoon while assisting other officers with the apprehension of a suspect. Officer Eyer faithfully served the CMPD’s North Tryon Division for six years and was a member of… pic.twitter.com/TwrINLkJUT

— CMPD News (@CMPD) April 30, 2024