Biden comparece para asegurar que su memoria «está bien» y acaba confundiendo Egipto con México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció en la tarde de este jueves desde la Casa Blanca, de madrugada en España, tras la decisión del fiscal especial Robert Hur de no imputarlo por el delito de retener intencionadamente documentos clasificados de su época como vicepresidente con el argumento de que «es un hombre anciano con una memoria pobre» y «limitada», llegando a asegurar el fiscal incluso que el propio Biden no recordaba las fechas en que ocupó la vicepresidencia con Barack Obama. El objetivo de Biden era desmontar esa imagen que el público lleva tiempo observando y que el fiscal Hur explicitó en su informe… Con escaso éxito. A las primeras de cambio, Biden confundió Egipto con México.

Joe Biden estaba refiriéndose al conflicto en Oriente Próximo, y al referirse al cierre de la frontera decretado por Egipto con Gaza, el presidente de Estados Unidos mencionó al presidente egipcio, Abdelfatah Al-Sisi como «el presidente de México, que no quería abrir inicialmente las puertas para permitir que la ayuda humanitaria entrase en la Franja de Gaza». Biden arrancó lentamente esa frase, pero no corrigió sobre la marcha, de la misma forma que este mismo lunes tampoco se corrigió cuando confundió al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, con François Mitterrand, fallecido hace 28 años.

Y eso que la comparecencia de Biden fue anunciada con la intención de incidir en la idea de que su «memoria está bien». «No, mira, mi memoria está bien», empezó diciendo Biden. «Echa un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente. Ninguno de ustedes pensó que podría superar ninguna de las cosas que conseguí sacar adelante», añadió.

BREAKING: President Biden refers to Egypt’s president El-Sisi as the ‘president of Mexico’ after making remarks defending his memory.pic.twitter.com/qERlXe0t1X — The Spectator Index (@spectatorindex) February 9, 2024

Durante la misma, el mandatario ha diferenciado su caso del expresidente Donald Trump, imputado precisamente por retener y difundir también documentos clasificados, por su cooperación con la investigación y por no obstruir a la justicia «como hizo Trump».

En ese sentido, ha trasladado parte de la culpa a su equipo de asesores que, según su versión, deberían haberlos devuelto, aunque ha admitido que tendría que haber estado más atento a esta cuestión. «Pensé que habían sido devueltos. Y los hechos son que han llegado a una firme conclusión: que no incumplí la ley», ha añadido el presidente.

Biden también ha criticado duramente la parte del informe del fiscal especial donde se menciona que no recuerda los momentos de la muerte de su hijo Joseph Beau Biden, fallecido en 2015 a causa de un cáncer cerebral.

«Hay una referencia a que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo se atreve a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé para mis adentros que no era de su maldita incumbencia (…) No necesito que nadie me recuerde cuándo falleció», ha añadido.