Dos policías y un bombero mueren tiroteados en Burnsville (EEUU)

Dos agentes de Policía y un bombero han sido asesinados después de responder a un incidente doméstico la madrugada de este domingo en Burnsville, Minnesota (EEUU). El incidente comenzó alrededor de las 02:00 horas de la mañana, cuando la Policía de Burnsville acudió a una casa donde, según se informaron fuentes policiales, «un hombre estaba armado y atrincherado en el interior con miembros de su familia».

El tirador, que no ha sido identificado todavía, tenía «varias armas y una gran cantidad de municiones cuando disparó contra la policía», informó Drew Evans, Superteniente de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota durante una conferencia de prensa.

Los funcionarios de la ciudad de Burnsville identificaron a las tres víctimas el domingo por la tarde como los oficiales Paul Elmstrand y Matthew Ruge, ambos de 27 años, y el bombero y paramédico Adam Finseth, de 40 años. El hombre que comenzó el tiroteo también murió.

Una vez acabó el tiroteo las personas que estaban dentro de la vivienda pudieron salir y ponerse a salvo. Las autoridades han asegurado que ya «no hay ninguna amenaza para la seguridad pública». Por su parte, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha publicado un mensaje en las redes sociales donde expresa su tristeza por lo sucedido.

We must never take for granted the bravery and sacrifices our police officers and first responders make every day. My heart is with their families today and the entire State of Minnesota stands with Burnsville.

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) February 18, 2024