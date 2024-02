Justin Bieber: el motivo por el que rechazó actuar con Usher en la Super Bowl 2024

Con Usher en el escenario de la Super Bowl 2024, y con la cantidad de artistas que le acompañaron en el concierto, como H.E.R., Alicia Keys, entre otros, todos los fans estaban esperando que Justin Bieber se subiera a la tarima junto a él para cantar su tema Somebody To Love, en el que colaboraron en el pasado año 2010.

Sin embargo, lamentablemente, él artista no cumplió con los deseos de sus fans y decidió quedarse en el palco viendo el espectáculo, pero quiso subir una fotografía a Instagram lamentando su ausencia y deseándole lo mejor a su amigo para callar los rumores de malos rollos entre ellos: «Te quiero mi hermano. Nadie puede cantar y bailar como lo haces tú. Te quiero desde el fondo de mi corazón». Además, una fuente cercana al artista también ha querido dar declaraciones acerca de su ausencia: «Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía».

Todo el mundo pensó que el canadiense se subiría al escenario de la Super Bowl por su reciente concierto en el All Star Weekend de la Liga Nacional de hockey con un público de 2.500 personas, donde cantó grandes éxitos suyos como Peaches, Baby o Stay, por lo que esta aparición hizo que la gente especulara de su presencia en el evento más importante del deporte en Estados Unidos.

Aún así, el cantante no quiso perderse el evento, ya que acudió junto a su esposa, la modelo Hailey Bieber, que le acompaña a todas partes. Recientemente también se les vio juntos, ya que publicó una fotografía en Instagram en la que aparecen junto a Tate McRae y The Kid Laroi, aunque fue la joven cantante la que llamó la atención de los seguidores del artista, ya que los comentarios se inundaron de peticiones de una colaboración entre ellos dos.

Los fans de Justin Bieber no saben nada de un próximo trabajo del cantante, y la ausencia del artista en el espectáculo junto a Usher ha apagado sus pocas esperanzas.

El éxito de Tate McRae

La influencer y cantante lo está petando en Tik Tok y fuera de la aplicación. Sus trabajos más recientes están recorriendo todas las redes sociales y todas las listas de éxitos. Su tema Greedy está arrasando por todas las plataformas desde su lanzamiento el pasado mes de septiembre.

El éxito de la joven acumula más de 83 millones de visitas en YouTube y ha sido lo más viral de Tik Tok en los últimos meses del pasado año 2023.