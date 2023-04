Hailey Baldwin confiesa que el 2023 le está dando los momentos “más difíciles” de su vida

Hailey Baldwin goza actualmente de un gran éxito profesional, que poco se acerca a la realidad de su vida personal. La modelo y empresaria estadounidense recurrió a sus historias de Instagram el pasado miércoles por la noche, para compartir cómo se siente últimamente.

«Me gusta hacer bromas sobre cómo me siento porque a veces es más fácil que admitir que lo estoy pasando mal», comenzó su mensaje la mujer del artista canadiense Justin Bieber. Un mensaje en el que asegura que este año ha pasado por los momentos más difíciles de su vida.

«Sinceramente, desde que comenzó 2023, he tenido algunos de los momentos más tristes y difíciles que he tenido en mi vida adulta y mi mente y mis emociones han sido frágiles, por decir lo menos. Y sé que muchas otras personas se sienten de la misma manera que yo. Siéntete tan solo sé que no estás solo».

Hailey Bieber posts on her Instagram Story about how hard 2023 has been for her. pic.twitter.com/zPkwMjIcib

