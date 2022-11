Hailey Baldwin se sincera, como nunca, sobre sus problemas de salud

Hailey Baldwin se ha cansado de que se cuestione su físico constantemente. La modelo de 26 años no tiene pensado convertirse en madre de momento, no obstante, continúa protagonizando titulares sobre un posible embarazo. Y finalmente ha decidido responder a dichos titulares.

Cansada de que cada dos por tres se especule sobre que Justin Bieber y ella podrían estar esperando su primer hijo, con la naturalidad que le caracteriza Hailey ha confesado el problema de salud que padece y que provoca que su vientre en ocasiones se hinche.

«Tengo un quiste en mi ovario del tamaño de una manzana», escribía la modelo a través de su cuenta de Instagram sobre una imagen en la que aparece frente al espejo mostrando su vientre sin posar. De esta forma, Hailey Baldwin pretende poner fin a los rumores sobre un tema tan íntimo y delicado como la maternidad.

Hailey Bieber opens up about ovarian cyst on Instagram. We wish her the best 🤍

Friendly reminder not to always take rumors & blind sites as facts, because while there’s talk of her being pregnant, she’s actually dealing with a health scare. pic.twitter.com/drodZ247AR

— A. (@ExposingSMG) November 29, 2022