Justin Bieber responde a Kanye West tras los ataques a Hailey Baldwin

Justin Bieber y Kanye West llevan siendo amigos desde hace muchos años, pues siempre los hemos visto apoyándose mutuamente. El exmarido de kim Kardashian ha sido criticado por muchos famosos ante un acto que no ha gustado a nadie. Pues en la Semana de la moda de París, celebrada hace varios días, Kanye West se presentó con una camiseta en la que ponía “White Lives Matter”.

La primera famosa en responder fue la editora de moda de la revista Vogue, Gabriella Karefa Johnson, donde comentaba que no le parecía gracioso y que esos mensajes generaban odio. Kanye West la contestaba en instagram insultándola

Justin Bieber has cut ties with Kanye West after he attacked Hailey Bieber on social media, TMZ reports. pic.twitter.com/Y7hTapf9Ft

— Pop Base (@PopBase) October 8, 2022