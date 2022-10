Selena Gomez da un toque de atención a sus fans por defender a Hailey Baldwin

El pasado miércoles 28 de septiembre, Hailey Baldwin habló por primera vez en una entrevista sobre la relación de su marido, Justin Bieber, con Selena Gomez. Tras más de cuatro años de silencio, la modelo se sinceró y habló sin filtros sobre un asunto por el que ha sufrido mucho odio desde que comenzó su relación con el artista canadiense.

Durante la entrevista, la presentadora le preguntó si alguna vez había estado relacionada sentimentalmente con Justin Bieber a la vez que Selena Gomez, algo que la modelo negó rotundamente. «Cuando él y yo empezamos a liarnos o cualquier cosa, él no estaba en una relación, en ningún momento», aseguró.

«Yo nunca haría eso. No es mi carácter meterse en la relación de alguien. Simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve», contestó Hailey Baldwin, después de soportar la etiqueta de «roba novios» durante tantos años.

Selena Gomez talking about being kind and that words matter on TikTok LIVE pic.twitter.com/qCFw1iosh4 — Selena Gomez Source (@GomezSource) September 29, 2022

Además, Hailey Baldwin confesó que tras casarse con Justin mantuvo una conversación con Selena Gomez: «Todo es respeto entre nosotras. Todo es amor. Ni Justin ni yo, le debemos nada a nadie, lo único respeto. Yo la respeto”, concluía la modelo.

Como era de esperar, tras la entrevista Selena Gomez no ha tardado en dar su versión de los hechos, y sorprendentemente ha pedido a sus fans que dejen a un lado el odio, a través de un directo en su cuenta de Tik Tok, donde ha pedido respeto para el artista y la modelo.

«No es justo, porque a nadie se le debería hablar de la forma en que yo he visto», confesaba la cantante tras leer cosas que según sus palabras han sido «repugnantes y asquerosas», sobre Justin y Hailey Baldwin tras la entrevista de la modelo.

«Si apoyas a Rare, debes saber que también estás representando lo que significa, y eso es: las palabras importan, verdaderamente importan», añadía, antes de pedir a sus seguidores únicamente “palabras amables” sobre un tema que ella ya considera totalmente cerrado.