Marruecos vive los momentos más difíciles tras el terremoto que se he registrado a las 23:11 horas a 71 kilómetros al suroeste de Marrakech y con una magnitud de 6,9 en la escala de Richter. las autoridades marroquíes han contabilizado hasta el momento 630 muertos y cientos de heridos, así como cuantiosos daños materiales. Se espera que, desgraciadamente, estas cifras vayan en aumento a medida en la mañana de este sábado.

El seísmo se produjo en Ighlil, en la provincia de Al Haouz, a una profundidad de 18,15 kilómetros al sur de la turística ciudad de Marrakech. Los habitantes de la zona han pasado la noche en vela por las posibles réplicas y ante el temor de que se derrumbaran nuevos edificios.

El jefe de división del Instituto Nacional de Geofísica marroquí, marroquí explicó que «se han producido cientos de réplicas, pero la mayoría de ellas no se han sentido».

A medida que pasan las horas, y con la luz del día, las autoridades marroquíes evalúan tanto los daños materiales como los personales. Aunque la cifra de fallecidos se mantiene invariable, por prudencia, el número de heridos sí que ha ido en aumento. Son ya 329 las personas que han sufrido algún tipo de daño físico por el terremoto en Marruecos.

Estas son las poblaciones más afectadas:

En un vídeo se puede apreciar como uno de lo minaretes de la famosa plaza Yamaa el Fna ha colapsado provocando heridas a varias personas.

The summary of death toll in Morroco after a 6.8 magnitude earthquake is as follows,

– Al Haouz: 94 killed

– Chichaoua: 6 killed

– Azilal: 5 killed

– 4 people killed in Marrakech

– Ouarzazate: 4 fatalities

– Agadir: 2 fatalities

more expected.

