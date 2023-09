La situación límite de españoles tras el terremoto en Marruecos: «Llevamos horas sin comer y sin dormir»

El terremoto que ha golpeado en la madrugada de este sábado Marruecos ha afectado a buena parte de los 18.000 españoles que viven en ese país junto a los que están de vacaciones. Así lo cuenta Irene, una psicóloga española que estaba con su pareja en el país vecino. «Hemos pasado una noche horrible, como tantísima población de Marruecos. Vivimos una situación muy complicada. Llevamos muchísimas horas sin comer y sin dormir», ha comentado.

«Al principio decían que era de 6,8 grados en la escala Richter. Ahora se dice que es de 7,2. No se sabe muy bien todavía. Por fin acabamos de entrar ahora mismo a una habitación para poder descansar algo», explica Irene, para lamentar que está leyendo muchas críticas en las redes sociales por no ayudar a desenterrar escombros. «Estoy recibiendo unas críticas tremendas: que debería meterme entre los escombros a sacar a gente, que solamente pienso en mí y en hacerme fotos. Estoy dolida porque siempre he hecho voluntariado y la policía no deja entrar. Siempre he trabajado con personas en riesgo de exclusión. Cada día ayudo a menores migrantes que llegan a España con esa primera acogida, con el idioma y demás», relata.

Por su parte, Fran, un fotógrafo valenciano, relata: «Acabo mis vacaciones en Marrakech con un terremoto de escala 6,9. Estamos bien». A los pocos minutos ha explicado que un gran muro había caído junto a su hotel y toda la gente había salido a la calle. «Hay mucha preocupación por saber qué pasa en el resto de la ciudad. Ha sido alucinante. Hemos saltado de la cama volando. La gente está muy asustada. Hemos notado una réplica pequeña y breve y estamos a la espera de saber si hay más». Además, muestra el derrumbe de un minarete y destaca que «los comercios ya están abriendo y en marcha a pesar de la capa de polvo que todo lo cubre». «La vida sigue», resume.

En la misma línea, Irene recuerda el momento de terror: «Cuando cayó todo estábamos todos en shock. Todo el mundo salía de las casas, todos nos ayudábamos unos a otros. Aquí en Marrakech se mueven en moto. Cogían sábanas y mantas y se montaban en la moto y se marchaban con sus hijos a buscar un lugar en la plaza para dormir o en sitios cercanos. Incluso veíamos que se iban a pueblos con la familia».

«Es más, había policía que prohibía ese paso dentro de edificios porque estaba todo derruido. Bomberos, policía y cuerpos de seguridad del Estado. No nos dejaban entrar en los escombros y por eso me duelen las críticas», comenta. «A partir de las siete de la mañana, cuando salió el Sol, la gente se fue yendo hasta que prácticamente quedamos un grupo de seis chicos gallegos y nosotros en la calle solos. Y ahí ya fue cuando nos buscamos la vida. Empezamos a buscar hoteles en la zona nueva como nos recomendaban y hasta hace 5 minutos estaban todas las habitaciones ocupadas. Vamos a darnos una ducha e intentar comer algo. He hablado con varios ex alumnos marroquíes míos y parece que la gente que conocemos está bien».

Consecuencias del terremoto en Marruecos. (Europa Press)

Las estampidas de personas provocaron pavor. «Nos pilló el terremoto dentro de la medina y todos los turistas echamos a correr como pudimos y ahora todos quieren volver a su ciudad con su familia. Nos dicen que probablemente haya nuevas réplicas. Lo estamos pasando mal y no creemos que sea necesario estar aquí sufriendo hasta el miércoles. Entonces buscamos un vuelo y si todo sale bien, mañana intentaremos irnos», agrega Irene.

18.000 españoles

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha asegurado que hasta pasadas las once de mañana de este sábado el Ejecutivo no tenía constancia de que ningún español haya fallecido o haya resultado herido como consecuencia del terremoto que ha tenido lugar en Marruecos y que ha costado la vida a más de 1.000 personas.

Tras mostrar sus condolencias a Marruecos por la pérdida de vidas y la solidaridad de España con los afectados, así como con los marroquíes que residen en nuestro país, ha indicado que la colonia española en Marruecos está compuesta por unas 18.000 personas.