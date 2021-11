A las puertas de las entrañables fechas navideñas, son muchas las casas comerciales que, a través de variados e influyentes anuncios, tratan de reclamar nuestra atención para incrementar sus ventas. Ese es el caso del Servicio Postal de Noruega (Posten) que ha presentado este lunes un peculiar anuncio para esta Navidad, un Papá Noel Gay.

La propuesta no ha dejado indiferente a nadie como cabe esperar cuando se utiliza de alguna forma al colectivo LGTBI. El anuncio lleva por título, Cuando Harry encontró a Santa, en homenaje a la famosa película Cuando Harry encontró a Sally. Este papel de un Papá Noel homosexual ha arrastrado todo tipo de comentarios tanto en el país nórdico como en otros muchos países.

La inclusión de colectivos como LGTBI se está acentuando en los últimos tiempos como en series de televisión, películas, libros, teatro y otros muchos productos del mercado más cercano y habitual.

A través de sus redes sociales, Posten Norge -el servicio postal del país- publicó el clip de un minuto de duración en el que vemos la historia de amor entre Santa y un hombre, la cual se alimenta año con año, hasta que finalmente consolidan su amor.

🌈🎅🏼YOU HAVE TO WATCH THIS! 🎄Norweigan post office, @postennorge, has done an amazing Christmas campaign to celebrate that in 2022 it’s 50 yrs ago that homosexuality was decriminalized in Norway. It’s an amazing short film, featuring my husband Johan Ehn. https://t.co/6O3bP2xK9H

— 📚 Mats Strandberg 👻 (@matsstrandberg_) November 20, 2021