Rusia preocupada por «la paz» pide una reunión en la ONU tras el ataque de EEUU en Siria e Irak

Rusia ha pedido este sábado una reunión «urgente» del Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques de Estados Unidos en Siria e Irak, dijo su representante en la ONU. «Acabamos de exigir una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la amenaza a la paz y la seguridad creada por los ataques estadounidenses en Siria e Irak», ha comunicado en el diplomático de Moscú en la ONU, Dmitry Polyansky. La reunión está prevista para el lunes a las 16:00 horas en Nueva York (22:00 horas en España).

El bombardeo de EEUU contra bases iraníes de la Guardia Revolucionaria iraní en Irak y Siria se ha producido en respuesta al ataque en una base de Jordania, en la que murieron tres soldados estadounidenses el pasado fin de semana. Washington ha responsabilizado a la Resistencia Islámica en Irak, una coalición de grupos terroristas financiados por Irán. Sin embargo, Teherán ha intentado distanciarse del ataque, afirmando que los grupos terroristas actúan de forma independiente sin seguir instrucciones directas.

Como se ha indicado con anterioridad, la sesión de emergencia se ha solicitado después de que el Centcom (Mando Central de los Estados Unidos, encargado de velar por los intereses de Washington entre el Cuerno de África hasta el golfo Pérsico) anunciase que las fuerzas estadounidenses habían atacado más de 85 objetivos en Irak y Siria con numerosos aviones, incluidos bombarderos de largo alcance que habrían despegado de Estados Unidos.

