Rodrigo Lara (Equipo por Colombia): «Agentes de Maduro trataron de infiltrarse en nuestra candidatura»

El candidato a vicepresidente por la coalición de centroderecha Equipo por Colombia, Rodrigo Lara Sánchez, ha conversado con OKDIARIO de cara a las elecciones presidenciales de Colombia cuya primera vuelta está prevista para el 29 de mayo y una segunda para el 19 de junio. El ex terrorista Gustavo Petro lidera las encuestas seguido por Federico ‘Fico’ Gutiérrez, candidato de Equipo por Colombia. Lara, ex alcalde de Neiva, se muestra favorable a los acuerdos de paz que han permitido entrar a las FARC en las instituciones y advierte de que Petro «es un populista que carece de un proyecto de fondo».

P: ¿Qué expectativas tienen para las elecciones del próximo 29 de mayo, en su partido?

R: Las encuestas son una foto de hoy día y lo importante para nosotros es que hay segunda vuelta. Nuestra candidatura lleva poco, y falta mucho aún por conocer al candidato ‘Fico’. Estamos trabajando, con expectativa positiva, creciendo, queremos conseguir una Colombia desde las regiones, que marque el desarrollo desde el territorio de una manera participativa, descentralizando y lograr un diálogo certero con la Colombia profunda.

P: ¿Qué pasaría si gana Gustavo Petro, el candidato chavista?

R: Es un populista y no tiene soporte, ni proyecto de fondo para hacer cambios y es lo que preocupa. No hay incentivos a la empresa, ni a la inversión extranjera, ni a la financiación… pues no sé cómo hará para desarrollar todo eso que propone.

P: Usted es hijo de un ministro de Justicia asesinado en 1984 por Pablo Escobar. Ese asesinato se ve en una escena de Narcos y es una imagen escalofriante. ¿Cómo está el tema del narcotráfico?

R: Sí, es un tema que nos preocupa y del se debate mucho. Nosotros tenemos un proyecto para acabar con el narcotráfico en etapas. Primero, a los campesinos vamos a darles opción de cambiar de cultivo y tener cultivos lícitos, con acompañamiento para garantizarles los ingresos y un bienestar, educación salud para sus familias. No vamos a poder competir en un mundo donde el consumo crece. Hay que escalonar el tema con compromiso real. Hay que llevar un compromiso real, y que los otros países se conciencien de que tienen que apoyarnos. Colombia sola no puede asumir este problema. Porque son proyectos a largo plazo, para poder lograr que los campesinos dejen de plantar coca. El segundo punto es la lucha contra los cárteles, y hay que perseguir esos capitales que genera el narcotráfico para atacar el tema económico. El tercero es tratar de reducir el consumo interno a través del Sistema Nacional de Salud. Hay que darles atención.

P: Hemos visto que la campaña en Colombia no es fácil. ¿Usted lleva chaleco antibalas a los mítines como Petro?

R: No, no y he ido por toda Colombia. Hay que pedir garantías al Estado y bajar el tono, reducir las noticias falsas y hablar de lo que quiere la gente. De la solución a los problemas, de hambre, de vivienda, de pobreza extrema, del campo… y hay que garantizar la vida de los candidatos, eso es lo que tiene que hacer el Estado.

P: ¿Ha recibido amenazas de muerte?

R: No, ninguna hasta el momento.

P: Encuentro un gran paralelismo entre los procesos de paz de las FARC y ETA. Sánchez sustenta su Gobierno con el apoyo de los proetarras en España, que son sus socios privilegiados. ¿Se imagina usted gobernando con el brazo político de las FARC?

R: Mire, el país tiene que avanzar y no andar con el retrovisor. Que sea la justicia la que restituya el tejido social y conocer la verdad.

P: No me ha respondido.

R: Soy muy claro: Lo que determine nuestro acuerdo de paz, vamos a seguir en la implementación, esa es la posición que tenemos. Queremos conocer la verdad, que sean juzgados, y responder a las víctimas que son lo más importante. Sí queremos conocer la verdad y que este conflicto no vuelva a repetirse.

P: ¿ Han intentado meterles infiltrados desde el chavismo?

R: Sí, hay nexos que relacionan esos intentos con el Gobierno de Maduro. Hay informes de Inteligencia que lo relacionan.Y ha sido denunciado en Colombia.

P: ¿Qué opinión le merece Pedro Sánchez?

R: No soy el adecuado para opinar de ese tema, deben de hacerlo los españoles. Tenemos lazos de cooperación con España y hemos contado con su apoyo y cooperación y su inversión. Queremos mantener buenas relaciones con todos.