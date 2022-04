La Audiencia Nacional ha autorizado a la juez Cristina Lombana Velásquez para que interrogue al ex jefe de la Inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, que se encuentra en prisión provisional en España. Según ha podido saber OKDIARIO, la magistrada preguntará al ex general por la financiación del chavismo al candidato a las elecciones presidenciales Gustavo Petro. En el interrogatorio, que está previsto que se celebre el próximo jueves 21 de abril, también estarán presentes el fiscal y el abogado del ex terrorista del M19.

La juez colombiana le ha citado a declarar tras las afirmaciones del ex general chavista ante titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, desveladas por OKDIARIO. El ex jefe de la Inteligencia venezolana confesó en un escrito, dirigido al Juzgado que investiga a Podemos por financiación ilegal, que “el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”.

«Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula Da Silva en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Ollanta Humala en Perú; Zelaya en Honduras: Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano», declaró Carvajal.

Pero lo más sorprendente es que, mientras el chavismo ha sumido a Venezuela en la pobreza más extrema, Carvajal afirma que «en la actualidad, el financiamiento ilegal de movimientos de izquierda por el mundo sigue siendo una práctica común del Gobierno de Nicolás Maduro, la cual fue parte de su política exterior siendo canciller de Venezuela». Es decir, que el hecho de haber conseguido sumir al país en la más absoluta miseria -el 94,5% de la población venezolana es pobre y el 76,6% de su población vive con menos de 1,2 dólares al día- no ha impedido que los jerarcas chavistas sigan financiando a sus marcas políticas afines con millones de dólares provenientes del saqueo de las arcas públicas venezolanas.

Financiación a Petro

El Pollo Carvajal señaló al ex terrorista del M-19 Gustavo Petro, que el 29 de mayo se presentará a las elecciones presidenciales de Colombia, como uno de los beneficiados de recibir fondos del chavismo. Y es que, en los anteriores comicios, fue el candidato favorito del dictador venezolano Nicolás Maduro. Antes, Petro había apoyado el autogolpe de Estado que dio Maduro con la convocatoria de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Según el candidato colombiano, la «legitimidad del proceso constituyente venezolano» dependía «exclusivamente de la cantidad de votos» que obtuviera. Más allá de que Maduro se hubiera saltado la Constitución y ningún país democrático reconociera ese proceso.

Fuentes judiciales de Colombia aseguran a este periódico que el ex jefe de la Inteligencia chavista se ha mostrado partidario a colaborar porque, ha asegurado, «se lo debe a los colombianos».