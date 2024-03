«Me apuntó con una pistola y me violó»: el duro relato de una rehén israelí de Hamás

«Vino hacia mí y me puso la pistola en la frente. Luego, con la pistola apuntándome, me violó». Así es el duro relato de Amit Soussana, de 40 años, una de las rehenes de Israel liberada en el último intercambio entre el grupo terrorista de Hamás y el Gobierno de Israel tras la masacre de estos terroristas el 7 de octubre.

Amit Soussana, una de los rehenes de Israel secuestrada en el kibutz Kfar Aza, ha relatado cómo la retuvieron y la dejaron encadenada en un dormitorio, en el que un terrorista de Hamás la violó en repetidas ocasiones. Según recuerda, fue a finales de octubre. La atacó después de quitarle una cadena con la que la sujetaba para ir al baño a lavarse.

Estaba encadenada por el tobillo izquierdo. A veces, el terrorista entraba en su habitación, se sentaba junto a ella en la cama, le levantaba la camiseta y le tocaba el pecho, según su duro relato. También explica que le preguntaba de forma repetida cuándo tenía que venirle la regla. Cuando le bajó la regla, trató de disuadirlo fingiendo que sangraba durante casi una semana, recordó. Días después la atacó, como se ha indicado con anterioridad.

Fue una mañana temprano. Entonces, el terrorista de Hamás le quitó la cadena y la dejó en el cuarto de baño. Después de que ella se desnudara y empezara a lavarse en la bañera, el terrorista regresó y se paró en la puerta con una pistola en la mano. «Vino hacia mí y me puso la pistola en la frente», recuerda Soussana en el primer testimonio que se publica, recogido por el periódico The New York Times, sobre cómo los terroristas de Hamás han violado a sus rehenes. Después la golpeó, la sentó en el borde de la bañera y volvió a golpearla. Entonces, la arrastró a punta de pistola al dormitorio de un niño. Todo estaba cubierto de dibujos de Bob Esponja. Entonces, mientras miraba a las paredes fue violada por el terrorista.

After being kept chained & sexually tortured by her captor Amit Soussana had to pass through this baying crowd of ‘men’ on her way to freedom. I can’t even begin to imagine how she felt pic.twitter.com/WbgrNADjwT

— Victoria Freeman (@v_j_freeman) March 26, 2024