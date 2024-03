El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha dado la espalda este lunes a Israel al dar la orden de abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, y no ejercer su derecho al veto, que exige un alto el fuego en el territorio palestino de Gaza durante el mes sagrado musulmán del Ramadán.

Estados Unidos se ha abstenido en la resolución del Consejo de la ONU, que también exige la liberación de todos los rehenes, que están en Gaza, secuestrados durante el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel.

La votación se ha producido después de que Rusia y China vetaran el viernes una resolución patrocinada por Estados Unidos que habría apoyado «un alto el fuego inmediato y sostenido» en el conflicto entre Israel y Hamás.

Estados Unidos ha advertido de que la resolución aprobada el lunes podría perjudicar las negociaciones para detener las hostilidades por parte de Estados Unidos, Egipto y Qatar, lo que aumenta la posibilidad de otro veto, esta vez por parte de los estadounidenses.

La representante estadounidense ante la ONU, la embajadora Linda Thomas-Greenfield, que se abstuvo en la votación y no vetó la resolución por orden de Biden, como se ha indicado con anterioridad, ha pedido posteriormente que el Consejo se pronuncie y exija a Hamás que acepte el acuerdo sobre los rehenes, cuyo borrador establecería la liberación de 700 presos palestinos a cambio de los rehenes israelíes.

Sin embargo, la decisión de Biden no ha hecho más que aumentar las tensiones con Israel. Como primera reacción, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha cancelado el viaje de una delegación a Washington. «Estados Unidos ha dado marcha atrás en su postura constante en el Consejo de Seguridad desde el comienzo de la guerra», ha indicado la oficina del primer ministro en respuesta a la votación.

«Este retroceso perjudica el esfuerzo de guerra y el esfuerzo por liberar a los rehenes porque da a Hamás la esperanza de que la presión internacional les permitirá conseguir un alto el fuego sin liberar a nuestros rehenes», ha añadido la oficina del primer ministro.

Sin embargo, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha insistido después de la votación de Seguridad Nacional de la ONU de este lunes que la abstención de Estados Unidos en la votación no representa un cambio en la política estadounidense. «Hemos sido claros, y hemos sido coherentes en nuestro apoyo a un alto el fuego como parte de un acuerdo sobre los rehenes», ha insistido Kirby con unas explicaciones insuficientes para Netanyahu. «Así es como está estructurado el acuerdo sobre los rehenes. Queríamos llegar a un punto en el que pudiéramos apoyar esa resolución, pero como el texto final no contiene lenguaje clave que consideramos esencial, como una condena de Hamás, no pudimos apoyarla», ha justificado el representante de Estados Unidos, que ha recibido presiones de los países europeos e Israel para que apoye sus posturas opuestas.

¿Qué está pasando en la Franja de Gaza?

Estados Unidos ha vetado tres resoluciones que exigían un alto el fuego en Gaza después de que Israel empezase su operación de respuesta contra los terroristas de Hamás tras el ataque del 7 de octubre, la más reciente respaldada por los árabes el 20 de febrero.

Rusia y China ya vetaron a finales de octubre una resolución de Estados Unidos que pedía pausas en los combates para entregar ayuda, proteger a los civiles y dejar de armar a los terroristas de Hamás en Gaza. El viernes se volvió a vetar la resolución de Washington, que han calificado de ambigua y afirmando que no era la exigencia directa de poner fin a los combates.