Israel advierte a Sánchez de que reconocer el Estado palestino es una «recompensa al terrorismo»

Israel ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que sus declaraciones en favor del reconocimiento del Estado palestino alejan la resolución del conflicto y sería una «recompensa al terrorismo» de Hamás.

Lior Haiat, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, ha publicado un mensaje en su cuenta de X -antes conocida como Twitter- en la que ha advertido al presidente del Gobierno de las consecuencias que tendría reconocer el Estado palestino -tal y como ha hecho Sánchez en varias ocasiones durante su legislatura-.

El pasado viernes, Pedro Sánchez volvió a repetir durante un discurso en Bruselas, la voluntad del Gobierno de reconocer el Estado palestino durante su legislatura. Además, también hizo referencia al comunicado conjunto de España, Malta, Eslovenia e Irlanda y la disponibilidad de estos países de reconocer a Palestina.

The comments of the Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez, about recognizing a Palestinian state, as well as the joint statement by Spain, Malta, Slovenia and Ireland about their readiness to recognize a Palestinian state, constitute a reward for terrorism.

The recognition of a… pic.twitter.com/kS0XyxnRlX

— Lior Haiat 🇮🇱🎗️ (@LiorHaiat) March 25, 2024