Israel ha difundido este viernes un vídeo en el que se ve a terroristas de Hamás disparar contra civiles en Gaza aproximadamente una hora antes del incidente del jueves, en el que decenas de palestinos murieron y resultaron heridos mientras esperaban ayuda humanitaria en la rotonda kuwaití de Gaza. Unas imágenes con las que Israel ha desmentido las acusaciones del día anterior del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por los terroristas de Hamás, de que soldados israelíes habrían disparado a la población de en Gaza.

«Hacemos hincapié en que no hubo disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel hacia el convoy de ayuda en la plaza Kuwait», se ha señalado desde las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado facilitado junto con el vídeo. «Las Fuerzas de Defensa de Israel investigan el incidente mientras llevan ayuda humanitaria a los residentes de la Franja de Gaza», se ha desmentido desde Israel las acusaciones del Ministerio de Sanidad de este territorio palestino, dirigido por Hamás, en las que han afirmado este jueves en un comunicado que las fuerzas israelíes habían atacado al grupo de personas que esperaban ayuda humanitaria, como se ha indicado anteriormente.

🔴 EXCLUSIVE: Palestinian gunmen opening fire while Gazan civilians awaited the arrival of the humanitarian aid convoy.

We emphasize that there was no opening of fire by IDF forces at the aid convoy in Kuwait Square. pic.twitter.com/z3apVospv8

— Israel Defense Forces (@IDF) March 15, 2024