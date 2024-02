Así vivían los terroristas de Hamás en los túneles: arsenal de armas, viviendas y morgue

Israel ha revelado que las Fuerzas de Defensa han descubierto una red de túneles de Hamás de 10 kilómetros en el centro y el norte de Gaza, que pasan por debajo de un hospital y una universidad, utilizada para trasladar terroristas de Hamás, como almacén de armamento y morgue de terroristas. En las imágenes que Israel ha mostrado se ve cómo han vivido los terroristas de Hamás en los túneles bajo Gaza con un arsenal de armas, viviendas, una morgue para los terroristas y una extensa red de pasadizos subterráneos para mover a los terroristas sin que los viese ni la población palestina ni Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han destacado que la red de túneles, señalada con anterioridad, pasa por debajo del Hospital de la Amistad Turco-Palestina y de una universidad cercana, llegando hasta el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza. Israel ha destacado, como se ha indicado con anterioridad, que han descubierto viviendas, baños y depósitos de arsenales de armas en los túneles, junto como los cuerpos de varios operativos de Hamás.

Inside the tunnels, IDF troops located storage facilities for weapons and combat equipment, as well as the bodies of terrorists. pic.twitter.com/AsLXNDGyYe

