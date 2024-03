Avi Melamed fue agente de los servicios de inteligencia israelíes. Experto en Oriente Medio, donde ha trabajado en contraterrorismo. Entre otros asuntos, ofrece en esta entrevista con OKDIARIO las claves de la masacre del 7 de octubre, cometida en Israel por los terroristas de Hamás. También desgrana la ambigua postura del Gobierno de Sánchez, que acaba de anunciar este sábado que tiene previsto reconocer el Estado de Palestina, –rechazado de plano por Israel y que divide a las potencias mundiales– y la doble moral que tiene el mundo árabe con los palestinos, a los que han cerrado sus fronteras pese a los ataques a Israel. «Los palestinos no tienen buena reputación en el mundo árabe, no se fían de ellos», explica durante la entrevista.

«Los terroristas de Hamás son parte de los Hermanos Musulmanes, involucrados en ataques terroristas en Egipto», recuerda el ex espía de Israel, que destaca: «Hamás coopera con ISIS y Al Qaeda. Egipto ha detenido a líderes de Hamás y los ha mantenido en la cárcel». «Egipto considera la Franja de Gaza como un lugar potencialmente peligroso para Egipto. En el mundo árabe, los palestinos no tienen una buena reputación. No gustan», recuerda, mientras apunta que Kuwait les expulsó y la desconfianza que hay en otros países como Líbano, Siria y Jordania.

De todos los citados, ninguno ha abierto sus puertas para acoger a los palestinos, a pesar de que critican a Israel y su operación de respuesta a los terroristas de Hamás. En este sentido, señala que «no son muy populares entre la población. Hay mucha ira y desconfianza en el mundo árabe hacia los palestinos». «En Egipto y Arabia Saudí han arrestado a la gente de Hamás. Temen que podría desestabilizar Arabia Saudí», destaca el ex agente de los servicios de inteligencia hebreos.

Panorama internacional

Melamed desgrana la relación de la ONU a través de su agencia de cooperación en Gaza (UNRWA), sobre la que Israel ha demostrado que varios de sus trabajadores participaron en la masacre de Hamás. «La UNRWA emplea a miles de profesores en Gaza, y el jefe del sindicato de los profesores es miembro de Hamás», señala Melamed. Además, el ex agente de los servicios de inteligencia israelíes desgrana dónde ha ido a parar toda la ayuda de la comunidad internacional: «Esos miles de millones de dólares han ido a construir túneles y una gran estructura de armas, contrabando y narcóticos».

El ex agente de los servicios de inteligencia israelíes reconoce que «la izquierda siempre identifica el contexto revolucionario». Además, destaca de los terroristas que «Hamás siempre ha vendido sus eslóganes revolucionarios». Mientras, resalta de parte de los políticos españoles que viven en el pasado: «Es muy romántico, sobre todo en España con la Guerra Civil. Resuena en la izquierda en España». En este sentido, también reconoce que «en España hay una gran presencia de árabes musulmanes palestinos, que recogen sus narrativas. También, en algunos círculos, hay un sentimiento antijudío, antisemita, antiisrael». En este sentido, admite que «obviamente hay una parte del Gobierno de España que no es muy amigo de Israel. Esta línea es más cercana a Hamás».

Sánchez, cuestionado

«Creo que el presidente cuando visitó la zona destacó la importancia de la solidaridad con los palestinos, lo cual es legítimo. Pero, hay una confusión en occidente», quiere resaltar, la cual desgrana a continuación: «Hamás nació en Gaza. Hamás emplea a 50.000 personas en Gaza. Nombran jueces», recuerda del grupo que administra Gaza desde 2006 cuando ganaron las elecciones y echaron a la Autoridad Nacional Palestina, que dirige Mahmoud Abbas, el cual se encuentra en Cisjordania, segundo territorio palestino junto con Gaza, donde no celebra elecciones desde hace décadas por miedo a perderlas. Todavía así, recuerda que «Hamás es una organización brutal, que oprime a su propia gente. Por alguna razón, la gente no entiende esto», señala en referencia sin mencionarle de forma directa a Pedro Sánchez.

¿Qué piensa la población palestina? Hay muchos palestinos que responsabilizan a los terroristas de lo ocurrido, según relata Melamed, el cual explica que los palestinos le han dicho a Hamás: «Vosotros habéis lanzado este ataque contra Hamás». Mientras, explica que «el pueblo palestino e Israel los que pagan las consecuencias». Todavía así, reconoce que el pueblo palestino nunca se va a levantar contra Hamás. Algunos cobran sueldos de la organización terrorista. Otros tienen miedo.

Masacre terrorista de Hamás en Israel

«En Gaza hay 24 batallones. 35.000 miembros de personal militar. No es algo pequeño. Tienen sus misiones, cohetes y armas proporcionadas por Irán», explica del apoyo que Teherán proporciona a todos los grupos terroristas de la zona. «La lucha de Israel contra Hamás no es un paseo por el parque», puntualiza sobre la operación israelí contra los terroristas que se prolonga desde octubre de 2023 tras el ataque terrorista de Hamás. «Hamás utiliza su propia gente como escudos humanos», recuerda de los terroristas palestinos el ex agente de Israel.