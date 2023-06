Nueva York se ha levantado este jueves con un manto de humo naranja debido a los incendios forestales en el país vecino, Canadá, que ha hecho que la calidad de su aire sea la peor del mundo con niveles insalubres de contaminación atmosférica, haciendo que Nueva York registre sus peores niveles de calidad del aire en décadas. Un humo que se ha extendido por la zona de Nueva Inglaterra en Filadelfia y Washington, emitiéndose alertas por la calidad del aire en el medio oeste del país y las Carolinas, provocando imágenes distópicas en Manhattan.

El neoyorquino Robert Poredos ha reconocido que «he tenido que encender la luz en casa por la mañana porque no se podía ver. Después he ido al médico porque no podía respirar y me ha recomendado que evitase salir a la calle y llevase mascarilla», ha indicado sobre la situación que ha provocado el retraso de miles de vuelos, la suspensión de entrenamientos de béisbol y la cancelación de espectáculos de teatro en Nueva York debido al humo. El humo ha provocado el resurgimiento del uso de mascarillas y trabajo a distancia, todo ello mientras aumenta la preocupación por los efectos sobre la salud de la exposición prolongada a un aire tan viciado.

Según el pronóstico del Servicio Nacional del Tiempo Atmosférico de Nueva York, la calidad del aire oscila entre insalubre y peligroso.

Air quality is in the 'Unhealthy', 'Very Unhealthy', and 'Hazardous' categories across our area today according to the EPA due to wildfire smoke from wildfires burning in Canada. #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/GtCK3aOlcG

«Probablemente, el humo permanecerá por aquí al menos durante los próximos días», ha indicado el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de EEUU, Bryan Ramsey, el cual ha señalado que «es probable que las condiciones sigan siendo poco saludables, al menos hasta que cambie la dirección del viento o se apaguen los incendios». A su juicio, «debido a que los incendios están arrasando Canadá es probable que continúen durante semanas. Pero en realidad todo dependerá del cambio del viento».

En todo el este de Estados Unidos, las autoridades han pedido a los residentes permanecer en el interior de sus casas y limitar o evitar las actividades al aire libre con la ampliación del código rojo de alertas de calidad del aire en algunos lugares por tercer día consecutivo, con los pronósticos mostrando que los vientos siguen empujando el aire lleno de humo hacia el sur.

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.

Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.

More: https://t.co/ChRuWv7X6E pic.twitter.com/mtKtLun8lN

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023