Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford muestra que las estufas de gas tienen un mayor impacto climático que el que se creía anteriormente. Según las conclusiones de los científicos, esta es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, pero, además, en el entorno del hogar liberan grandes cantidades de metano y aumentan los niveles de dióxido de nitrógeno.

Las emisiones de las estufas de gas

Un equipo de cuatro científicos del sistema terrestre de la Universidad de Stanford publicó recientemente su estudio en la revista revisada por pares Environmental Science & Technology.

Los investigadores concluyeron que las estufas de gas de los Estados Unidos pueden emitir por año tantos gases de efecto invernadero como medio millón de automóviles, debido a las emisiones de metano de las cañerías de gas de los edificios.

Las estimaciones muestran que las estufas de gas emiten unos 28 gigagramos de metano al año, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) ha estimado en 24 gigagramos las emisiones de metano de todas las fuentes de calor estacionarias en los edificios.

Las observaciones mostraron que aproximadamente las tres cuartas partes del metano medido se filtró cuando no se usaron las estufas. Eric Lebel, el autor principal del estudio y estudiante de doctorado, dijo que las fugas posiblemente se encontraran en las tuberías de las cocinas, pero como el metano no tiene olor, no puede ser detectado.

Los investigadores además descubrieron que cuando las personas utilizaban las estufas para cocinar, el dióxido de nitrógeno aumentaba a niveles más altos que los establecidos por la EPA para la calidad del aire en el interior del hogar.

El estudio fue realizado con varias estufas en viviendas de alquiler. Dichas estufas tenían entre 3 y 30 años de uso, por lo cual su edad no afectó los resultados, indican los autores.

La opinión de los fabricantes de electrodomésticos a gas

Portavoces de la industria del gas calificaron el estudio como sesgado, defectuoso e irrelevante para la política climática. El director de Bracewell LLP, que representa a fabricantes de aparatos de gas y otros servicios de la industria, Frank Maisano, dijo que las mediciones no son realistas en las circunstancias de un hogar típico.

Otros investigadores que no participaron del estudio expresaron que la investigación sobre el impacto de las emisiones de las tuberías de gas ha sido escasa, si se compara a los de las infraestructuras de gas a gran escala.

