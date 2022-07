Al menos tres muertos y dos heridos en un tiroteo en un centro comercial de Indianápolis

Al menos tres personas han muerto y dos han resultado heridas en un tiroteo que se ha producido este domingo en el centro comercial Greenwood Park, de Indianápolis, en Estados Unidos.

El principal sospechoso ha muerto, según ha informado la Policía, en las mismas instalaciones en las que se ha producido el ataque. En este sentido, el alcalde de Greenwood, Mark Myers, ha especificado que el agresor ha sido «disparado por un individuo armado» que se encontraba en el patio del centro.

El jefe de la policía de Greenwood, Jim Ison, ha explicado que el departamento ha recibido llamadas alertando sobre un tiroteo en el patio de comidas del centro comercial alrededor de las 18.05 horas (hora local). Ison ha detallado que el presunto tirador portaba un rifle con varios cargadores de munición, cuando ha entrado en la zona de gastronomía y ha comenzado a disparar contra los clientes.

El Departamento de Policía de Greenwood ha pedido a los ciudadanos que cualquier persona que haya sido testigo del incidente que llame o visite a la policía para aportar detalles.

Las autoridades ya han solicitado a la población que se mantenga alejada de la zona en este momento mientras realizan una investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

IMPD is assisting with an incident at the Greenwood Park Mall. Please avoid the area. Greenwood Police Department is the lead agency. Please avoid sharing misinformation on social media until they confirm details. pic.twitter.com/uttgroT809

— IMPD (@IMPDnews) July 17, 2022