El tiroteo en el centro comercial de Copenhague, la capital de Dinamarca, ha dejado «varios muertos» además de «numerosos heridos» este domingo, según ha confirmado el inspector jefe de la policía Søren Thomassen durante una rueda de prensa. Por el momento, tampoco se ha rechazado que el suceso tenga un carácter terrorista. «La investigación se encuentra en curso, por lo que no podemos rechazar nada todavía».

«Una persona danesa ha sido detenida en relación con el tiroteo en Fields. En este sentido, no podemos dar más información sobre su identidad, salvo que tiene 22 años», certificó el cuerpo armado local.

Diferentes disparos en un gran centro comercial de Copenhague, la capital de Dinamarca, dejaron a «varios muertos y personas heridas» este domingo, informó la Policía danesa.

El cuerpo armado de la ciudad desplegó importantes refuerzos de proximidad en el centro comercial de Fields en el barrio de Amager, ubicado entre el centro y el aeropuerto de la capital, indicó el cuerpo armado de Copenhague.

«Estamos en el lugar, se han producido disparos y varias personas han sido alcanzadas», informó.

Más de un centenar de personas han corrido hacia el exterior del centro comercial cuando se escucharon los primeros disparos, según testigos citados por los medios daneses.

La policía pidió a las personas que aún estaban en el edificio que permanecieran en el interior del recinto hasta que llegaran sus efectivos.

🚨 Man with gun spotted at Fields shopping centre in #Copenhagen Denmark. pic.twitter.com/4qMPn7Wg0G — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) July 3, 2022

Los agentes han recomendado a los testigos o ciudadanos que estuviesen en el centro comercial que se pongan en contacto con sus familiares para que les puedan tranquilizar y despejar las llamadas urgentes que a ellos les están llegando.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

«Tres o cuatro detonaciones»

Las fotografías difundidas en redes sociales muestran a agentes de la Policía fuertemente armados y varias ambulancias. La Policía ha acordonado todo el centro comercial y hay un helicóptero vigilando el área.

El subinspector de la Policía Lars Ole Karlsen ha explicado a la radio DR que están desarrollando labores «tácticas» dentro del centro comercial Field’s. «Seguimos registrando Field’s. Es por los heridos pero también en busca de un posible sospechoso. El objetivo es ganar en seguridad», ha apuntado.

Los testigos han aseguado que han podido escuchar entre tres y cuatro disparos. «Estaba con mis tres hijos pequeños en el centro comercial probándome ropa en H&M cuando escuché tres o cuatro detonaciones. Eran sonidos muy fuertes. Parecían disparos hechos junto al H&M, en la primera planta», ha relatado un testigo consultado por DR, Laurits Hermansen.

Cuando escuchó los disparos huyó del lugar y pudo ver a gente mientras entraba en la tienda de ropa gritando «¡Hay disparos! ¡Hay disparos!».