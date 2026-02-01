Al menos 6 muertos y 14 heridos en varias explosiones en Irán: la dictadura dice que ha sido un accidente

Al menos dos explosiones en Irán este sábado han dejado seis muertos y 14 heridos, según han informado medios estatales iraníes. Las detonaciones se han producido en Bandar Abbas, ciudad estratégica del sur del país, y en la provincia de Juzestán, en el suroeste, en un momento de fuerte tensión militar en el Golfo Pérsico. Las dos explosiones coinciden con el vuelo de aviones espía y de vigilancia de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre la costa iraní este sábado. Estas aeronaves, equipadas con misiles y torpedos, buscan posibles objetivos en aguas cercanas al Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

La primera explosión se registró en Bandar Abbas, un enclave clave situado en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. El Estrecho de Ormuz se ha convertido así nuevamente en un foco de tensión mientras Irán se prepara para lanzar un ejercicio militar este domingo 1 de febrero que podría provocar un ataque con fuego real en una ruta crucial para el transporte marítimo mundial.

Irán ha advertido a los buques que realizará un simulacro con fuego real este domingo y este lunes en el estrecho, por el que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado a través del estrecho corredor entre la República Islámica y Omán.

El Comando Central del ejército estadounidense ha emitido su propia advertencia este sábado, recordando a Teherán que cualquier «comportamiento inseguro y poco profesional cerca de las fuerzas estadounidenses, socios regionales o buques comerciales aumenta los riesgos de colisión, escalada y desestabilización».

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha desplegado el portaviones nuclear USS Abraham Lincoln y un potente grupo de combate en el Mar Arábigo, dejando a decenas de objetivos iraníes al alcance de la aviación estadounidense. Trump lanzado un ultimátum claro, aunque no se ha ordenado un ataque: quiere que los ayatolás detengan el programa nuclear y cesen la represión de los manifestantes antigubernamentales. El régimen de los ayatolás ha reconocido que hay alrededor de 3.100 fallecidos, muchos de ellos menores, pero estas cifras se consideran bajas por las ONG y medios de comunicación internacionales.

Explosión en Bandar Abbas

Bandar Abbas alberga el cuartel general de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), lo que provocó especulaciones iniciales sobre un posible ataque militar. Sin embargo, el CGRI negó rotundamente cualquier agresión externa.

En un comunicado oficial, aseguró que no se produjo «ningún ataque con drones» contra sus instalaciones en la provincia de Hormozgan y que ningún edificio afiliado a la Guardia Revolucionaria resultó dañado. También desmintió rumores sobre un supuesto atentado contra un comandante naval.

Segunda explosión mortal en Juzestán

Horas después se confirmó una segunda explosión en la provincia de Juzestán. Según informes recogidos por medios internacionales, al menos cinco personas murieron en lo que habría sido una explosión de gas en un complejo residencial. Las autoridades investigan las causas del incidente.

Ambas explosiones en Irán se producen en vísperas de ejercicios navales con fuego real anunciados por la Armada iraní en el estrecho de Ormuz. La coincidencia ha elevado la inquietud internacional.

Tensión entre Irán y Estados Unidos

El episodio coincide con el despliegue del grupo de ataque del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln en posiciones cercanas a Irán. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) advirtió recientemente a Teherán de que cualquier maniobra «insegura o poco profesional» cerca de fuerzas estadounidenses podría provocar una escalada.

El Estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta. Cualquier incidente en esta zona tiene impacto directo en la seguridad energética mundial y en la estabilidad de Oriente Medio.

Por ahora, las autoridades iraníes insisten en que las explosiones no están relacionadas con acciones militares. Las investigaciones continúan mientras los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas.

¿Es importante el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz ha sido históricamente importante para el comercio. La cerámica, el marfil, la seda y el material textil se transportaban desde China a través de la región.

En la actualidad es clave para el petróleo. Este estrecho es lo suficientemente profundo y ancho como para permitir el paso de los superpetroleros. La gran mayoría del petróleo y el gas que se transportan por el estrecho se destina a los mercados de Asia. Las amenazas contra esta ruta han disparado los precios mundiales de la energía en el pasado, incluso durante la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en junio.