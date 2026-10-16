Al menos 31 detenidos tras los disturbios desatados en las protestas de estudiantes en Buenos Aires

Más de una treintena de personas han sido detenidas con motivo de la quinta y multitudinaria Marcha Federal Universitaria celebrada este jueves en Buenos Aires. Los estudiantes se manifiestan para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ha sido escenario de enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos y empleado camiones hidrantes para dispersar a las multitudes. Esta ley fue aprobada por el Congreso y validada en diversas instancias por la justicia.

La Policía de Buenos Aires ha detenido a seis personas al finalizar la manifestación, la primera de ellas, alrededor de las 17:00 hora local. Se trata de un menor de 14 años, arrestado por lanzar piedras contra un coche policial. Los otros cinco manifestantes fueron detenidos poco después por los agentes porteños. Según el Ministerio de Seguridad, las autoridades nacionales han arrestado a otras 25 personas en los accesos a la estación de tren del barrio de Constitución, al sur de la ciudad.

La respuesta policial, haciendo uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, ha sido duramente criticada, ya que ha llegado a afectar a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, quienes se encontraban en las inmediaciones del edificio anexo de la Cámara de Diputados y han sido alcanzados por los proyectiles de las fuerzas de seguridad, que han hecho que Moreau haya tenido que ser atendida por personal médico.

Dicho ministerio ha cifrado en ocho el total de agentes heridos: cuatro pertenecientes a la Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval, mientras que desde la administración porteña calculan que los destrozos provocados durante la manifestación ascenderían a 90 millones de pesos argentinos (53.000 euros), según ha recogido el diario Clarín.

Tras los altercados, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, se ha pronunciado en redes sociales declarando que «quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia», alegando que «en Argentina, nadie está por encima de la ley». La secretaría que ella dirige ha indicado ya que están trabajando en una denuncia penal contra las personas involucradas en los disturbios.

Según ha informado La Nación, de los 5 detenidos comentados previamente, 4 de ellos han sido imputados con atentado y resistencia a la autoridad, a excepción de un adolescente de 17 años que formaba parte del grupo.

Decenas de miles de asistentes

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no han dudado en protestar enérgicamente contra la intervención de los antidisturbios.

«Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en Buenos Aires antes de que terminara», han manifestado en un comunicado conjunto en el que afirman que las «cuatro marchas absolutamente masivas» celebradas en anteriores ocasiones no fueron «controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio», de igual manera que «en todo el país se han manifestado hoy miles de personas pacíficamente y sin inconvenientes».

La manifestación se estaba desarrollando «dentro del marco de la democracia y respeto de las instituciones» hasta la intervención policial. «Ha sido el Gobierno nacional el que ha tomado la decisión de reprimir cruzando todos los límites», han denunciado, señalando directamente al Gobierno de Milei. Las organizaciones firmantes han declarado que «la obstinación y la violencia no empañan la convocatoria otra vez multitudinaria en todo el país», que cifran en «más de un millón de personas en toda Argentina».