Milei viajará a España la próxima semana en vísperas de la campaña electoral del 29-N

El Gobierno de Argentina ha confirmado de manera oficial a través de la Vocería Presidencial que el presidente, Javier Milei, viajará a Madrid la semana que viene para mostrar apoyo a sus aliados de la derecha.

Ha sido Adrián Revier, el portavoz presidencial argentino, el que ha corroborado la visita durante una comparecencia, detallando que tendrá lugar el día 20 de octubre, la semana que precederá a las elecciones generales. El presidente argentino aprovechará para respaldar a sus aliados ideológicos, en especial al líder de Vox, Santiago Abascal, en la carrera contra el PSOE por hacerse con la presidencia del Gobierno.

Este viaje entra dentro de una estrategia de posicionamiento en procesos electorales de países extranjeros con el fin de reforzar su influencia política global. Una estrategia que no dudó en destacar el ministro de Exteriores del país, Pablo Quirno, quien ha asegurado que en las últimas siete elecciones en la región «todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron».

Los aliados de Argentina

En la misma línea, Revier ha señalado durante la conferencia el apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en vistas a las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. También al candidato conservador Flávio Bolsonaro, quien se medirá en la segunda vuelta electoral al actual presidente Lula da Silva el día 25 de octubre.

«Por supuesto, es explícito el apoyo de Javier Milei por Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad. Somos optimistas para el balotaje (segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera) y se verá el resultado en breve», ha destacado el portavoz.

Los viajes de Milei a España

Acto de Vox (mayo 2024): La primera vez que Javier Milei visitó España como presidente de la República Argentina, viajó a Madrid para participar en el acto de Europa Viva 24, organizado por Vox.

La primera vez que Javier Milei visitó España como presidente de la República Argentina, viajó a Madrid para participar en el acto de Europa Viva 24, organizado por Vox. Premio y medalla de Madrid (junio 2024): Regresó a Madrid para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana y la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Regresó a Madrid para recibir el premio del y la Madrid Economic Forum (junio 2025): En su tercera visita a España, participó en el Madrid Economic Forum, se reunió con Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso y recibió el premio Escuela de Salamanca.

En su tercera visita a España, participó en el Madrid Economic Forum, se reunió con Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso y recibió el premio Escuela de Salamanca. Europa Viva 25 (septiembre 2025): Invitado al acto organizado por Vox de Europa Viva.

Invitado al acto organizado por Vox de Europa Viva. Madrid Economic Forum (marzo 2026): Volvió a Madrid para participar en la clausura del Madrid Economic Forum. También se reunió con Abascal y tenía prevista la entrega de un premio dedicado al economista Ludwig von Mises.

Volvió a Madrid para participar en la clausura del Madrid Economic Forum. También se reunió con Abascal y tenía prevista la entrega de un premio dedicado al economista Visita al CEU San Pablo (junio 2026): La última vez fue este pasado verano, cuando viajó de nuevo a Madrid para recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo y se reunió también con sus amigos de Vox.

Situación política actual

La llegada de Milei a España llega en un momento clave de la política española; en pleno auge de los escándalos de corrupción del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Según las últimas encuestas realizadas por el GAD3 y GESOP, la coalición PP-Vox partiría con ventaja de cara a las próximas elecciones. El PSOE sería la segunda fuerza política, siguiendo de cerca al PP, y Vox crece hasta alcanzar el 19%.