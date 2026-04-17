Lula elogia a Sánchez por crear un «rebaño» de líderes para salvar al mundo de «lo que pasó con Hitler»

El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha elogiado este viernes a Pedro Sánchez, junto al que lidera el encuentro anti-Trump en Barcelona, por crear un «rebaño» de líderes para salvar el mundo de «lo que pasó con Hitler». Lula ha respaldado el ‘no a la guerra’ del que se ha apropiado Sánchez, señalando que el líder español lo entiende «perfectamente» y que tanto España como Brasil están «en la misma trinchera».

«Vamos a juntar a los demócratas del mundo», ha ensalzado Lula da Silva este viernes, en Barcelona, tras su encuentro con Sánchez. «Había pocos, pero ya tenemos más gente, tenemos mucha gente para el evento. Y Pedro logró un hecho extraordinario», ha dicho, elogiando al presidente del Gobierno, también presente en la comparecencia.

A continuación, Lula ha destacado la presencia de autoridades como Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y miembros de otros continentes, en la cumbre anti-Trump. «Eso significa que nuestro rebaño está creciendo, porque hay que darle esperanza al mundo. Hay que dar un discurso que dé esperanza, que despierte el sueño de un mundo mejor».

«Nadie tiene la solución, queremos discutir la solución, y vamos a ver si podemos encontrar una solución para fortalecer el proceso democrático en el mundo, para no permitir una vuelta hacia el pasado, porque sino va a pasar lo que pasó con Hitler», ha espetado el presidente de Brasil. «Va a surgir el nazismo, el fascismo… y la democracia es lo mejor del mundo», ha aseverado.

Dirigiéndose directamente a Sánchez, Lula ha dicho entender «perfectamente» cuando el presidente del Gobierno de España dice «no a la guerra». «Yo también dije ‘no a la guerra’ cuando asumí la presidencia en 2003, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos pidió que Brasil participara en la guerra de Irak. Le dije que nuestra guerra era otra. Luchamos por una sociedad justa», ha dicho, al término de la primera cumbre España-Brasil, celebrada en Barcelona.

Brasil y España, ha incidido Lula, están «en la misma trinchera»: «Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo», ha completado.

Sánchez alaba a Lula

Además de en su comparecencia, Pedro Sánchez ha alabado a Lula da Silva con un mensaje publicado en su cuenta de X, tras el encuentro entre ambos de este viernes. «Hay personas que llevan en la voz la historia de un continente. Lula es una de ellas», ha compartido el presidente del Gobierno. «En un mundo que duda y se fragmenta, España y Brasil abrimos una nueva etapa convencidos de que nuestros países tienen algo que el mundo necesita: la fuerza de tender puentes donde otros levantan muros», ha añadido.