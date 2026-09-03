Milei carga contra Sánchez por la invasión de Ceuta: «Son hordas extranjeras para reemplazar a los españoles»

Javier Milei ha cargado contra Pedro Sánchez este jueves por la crisis de soberanía de España en Ceuta tras el ataque a la frontera con Marruecos y ha acusado al presidente del Gobierno de «facilitar la inmigración descontrolada» y de «degradar sistemáticamente la identidad española». El dirigente argentino lo ha hecho desde el Foro de Madrid que se ha celebrado en Chile, tildando de «hordas extranjeras» que buscan «reemplazar a la población».

Milei situó la política migratoria del Ejecutivo español como uno de los ejemplos del modelo político que rechaza y afirmó que el Gobierno de Sánchez «enseña a los españoles a odiarse y tener vergüenza de sí mismos». El argentino lanzó estas críticas mientras Sánchez comparecía en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y solidarizarse con los inmigrantes.

«Hallando el camino para las hordas extranjeras que terminarán remplazándolos», ha pronosticado apuntando a la tendencia que toma Europa. «Occidente está en peligro», ha alertado alabando la labor de Vox en la batalla cultural contra «lo woke».

Las palabras del dirigente de La Libertad Avanza llegan después de que más de 70.000 personas accedieran irregularmente a Ceuta durante la crisis del pasado 30 de julio.

Precisamente este jueves, Sánchez ha defendido ante el Congreso que «no hay pruebas» de que Marruecos diseñara o ejecutara la entrada masiva, aunque ha reconocido que «fallaron cosas» en los servicios de Inteligencia. El presidente también ha anunciado que otros 1.500 migrantes serán trasladados de las calles de Ceuta en los próximos días.

Además Milei aprovechó su intervención para recuperar su enfrentamiento personal con Sánchez. El presidente argentino recordó el episodio de 2024, cuando calificó de «corrupta» a Begoña Gómez y provocó una crisis diplomática entre ambos países.

«Bien que se ofendió él y toda la gentuza que le rodea cuando le dije que era un Gobierno de ladrones», afirmó Milei este jueves. Y añadió: «Parece que los hechos lo confirman». El mandatario argentino también volvió a referirse a Sánchez como «Pedrito» y aseguró que «está más sucio que una papa».