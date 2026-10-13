Ayuso retrata a la ‘casera’ Begoña Gómez con la exclusiva de OKDIARIO: «Ingresa un buen dinero alquilando sus pisos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho eco en redes sociales de la exclusiva de OKDIARIO sobre los alquileres de Begoña Gómez. La dirigente popular ha citado en X la información publicada este martes, en la que este diario revela que la mujer de Pedro Sánchez cobra 2.200 euros al mes a dos universitarias extranjeras por un piso en pleno centro de Madrid. “También Begoña ingresa un buen dinero alquilando sus pisos…”, ha escrito Ayuso en su mensaje.

Begoña Gómez tiene alquilado un piso de algo más de 100 metros cuadrados en la calle Prado, a escasos metros del Congreso de los Diputados y de la Plaza de Santa Ana, en el Barrio de las Letras. Es una zona tensionada, según la clasificación del mercado inmobiliario.

Este diario pudo comprobar que la vivienda está arrendada a dos estudiantes de un máster universitario, ambas extranjeras, que pagan cada una su habitación. La suma asciende a 2.200 euros mensuales más los gastos de luz, agua y calefacción. La fórmula del alquiler por habitaciones, que reporta un mayor beneficio al propietario, es precisamente una de las modalidades que Sánchez ha tratado de regular con sus decretos de vivienda.

El inmueble, una finca de casi 50 años, alberga varios pisos turísticos activos, según la información de OKDIARIO. La comunidad de propietarios, de la que forma parte la mujer del presidente, conoce su existencia, y es habitual ver a visitantes extranjeros en las escaleras del bloque.

El piso de la calle Prado no es el único inmueble que tiene en alquiler el matrimonio. Este diario adelantó que también pusieron en el mercado la casa de Pozuelo de Alarcón en la que vivían Sánchez y Begoña Gómez con sus hijas antes de mudarse a La Moncloa. Dicha casa la tienen alquilada por más de 2.000 euros a una pareja de ciudadanos asiáticos, y antes lo estuvo a un ciudadano estadounidense que residió allí durante años. La vivienda se encuentra en una urbanización con pistas de pádel, piscina y zonas verdes.

Además, la mujer del presidente es heredera de varios pisos en Madrid que su padre, Sabiniano Gómez, adquirió con los ingresos de sus negocios de saunas.

La exclusiva llega en pleno debate sobre vivienda. Sánchez ha defendido que los propietarios de pisos turísticos tributen un 10 %, medida que, según dijo, “servirá para combatir la especulación”. OKDIARIO publicó además los chats en los que el presidente instruía a José Luis Ábalos, entonces interlocutor del PSOE con Podemos en la negociación de la Ley de Vivienda, para que no cediera en el control del precio de los alquileres.

Mientras tanto, Sánchez es el presidente que menos vivienda pública ha construido en la historia democrática, con más de ocho años de mandato.