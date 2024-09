Los mejores zascas del debate presidencial de EEUU de Donald Trump a Kamala Harris

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, se han enfrentado este martes, madrugada ya del miércoles en España, en un agitado debate presidencial en el que han discutido sobre las cuestiones del aborto, la inmigración, Israel, la economía y otros temas. El debate ha sido tres contra uno: los dos moderadores de la cadena Abc News, David Muir y Linsey Davis, que han presentado el debate en Pensilvania, contra Donald Trump. Aquí se enumeran los zascas de Donald Trump a Kamala Harris.

Primer zasca. Trump: «Espera un momento, estoy hablando ahora, si no te importa, por favor. ¿Te suena familiar?». Mientras Trump ha intentado afirmar que Harris apoya retirar la financiación a la policía, se le ha podido ver a la vicepresidenta decir que su afirmación « no era cierta ». Mientras, ha hecho caras y ha fruncido el ceño. Kamala Harris ha intentado interrumpir a Donald Trump de diferentes maneras, a pesar de que su micrófono estaba silenciado. Pero Trump la ha escuchado claramente. Por eso, le ha contestado de esa manera, que ha sido una respuesta al debate vicepresidencial de 2020, cuando Kamala Harris le contestó de esa forma al entonces vicepresidente Mike Pence, número 2 de Donald Trump. «Señor vicepresidente, estoy hablando», le espetó Kamala Harris, que buscaba que Pence le interrumpiera para retratarle como un político machista y hacer ese momento viral en redes sociales.

Mientras Trump ha intentado afirmar que Harris apoya retirar la financiación a la policía, se le ha podido ver a la vicepresidenta decir que su afirmación « ». Mientras, ha hecho caras y ha fruncido el ceño. Kamala Harris ha intentado interrumpir a Donald Trump de diferentes maneras, a pesar de que su micrófono estaba silenciado. Pero Trump la ha escuchado claramente. Por eso, le ha contestado de esa manera, que ha sido una respuesta al debate vicepresidencial de 2020, cuando Kamala Harris le contestó de esa forma al entonces vicepresidente Mike Pence, número 2 de Donald Trump. «Señor vicepresidente, estoy hablando», le espetó Kamala Harris, que buscaba que Pence le interrumpiera para retratarle como un político machista y hacer ese momento viral en redes sociales. Segundo zasca. Trump: «Ahora va a mi filosofía. De hecho, iba a enviarle un sombrero MAGA», en referencia a su lema Make America Great Again (Hacer América grande de nuevo). Trump ha puesto de manifiesto cómo Kamala Harris ha intentado cambiar sus políticas izquierdistas y cómo ha modificado sus opiniones para llamar la atención de los votantes moderados de los estados indecisos, que necesita para ganar las elecciones .

Trump ha puesto de manifiesto cómo Kamala Harris y cómo ha modificado sus opiniones para llamar la atención de los votantes moderados de los estados indecisos, que . Tercer zasca. Trump: «Corre, detecta, corre». Trump ha querido recordar que el plan económico de Harris se ha copiado del plan económico del presidente Joe Biden. El candidato republicano ha querido reconocer que es tan corto que se resumen simplemente en «cuatro oraciones» y lo ha resumido en: «Corre, detecta, corre».

En los próximos días, los votantes ofrecerán su veredicto de este primer enfrentamiento entre Trump y Harris, que han participado este martes en su primer debate presidencial en el National Constitution Center en Filadelfia (Pensilvania), a través de las encuestas.

De momento, en los últimos sondeos, se han empezado a apreciar un frenazo de la vicepresidenta Kamala Harris. El desglose de estas encuestas, entre las que destaca la publicada por The New York Times el pasado domingo, se revela que los votantes no saben quién es Kamala Harris ni qué tipo de políticas tiene en su programa electoral. En cambio, sí tienen claro quién es Donald Trump, el cual hasta antes de este debate presidencial ha ido por delante en las encuestas en los estados indecisos.

Por ello, Kamala Harris ha hablado durante el debate en varias ocasiones de su infancia. En cambio, no ha ofrecido ningún detalle nuevo sobre sus propuestas de asuntos muy importantes para los votantes como es la economía, la inmigración o seguridad.