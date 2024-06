El ex presidente de Argentina Mauricio Macri ha criticado en redes sociales este sábado a Pedro Sánchez, al que ha acusado de «arrastrar» la histórica amistad entre España y Argentina por «fines electorales»: «Me apena ver que el presidente Sánchez arrastre la amistad histórica argentino-española en su estrategia electoral», ha destacado el ex jefe de Estado de Argentina (2014-2019), que después ha alabado la gestión del Partido Popular: «[Pedro Sánchez] calumnia al Partido Popular, un partido que hizo de España lo que es hoy».

En este sentido, Mauricio Macri ha destacado que «creo que el PP sigue siendo la mejor respuesta al futuro de España. Gracias a Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso por cultivar siempre la amistad entre nuestros ciudadanos».

El ex presidente de Argentina Mauricio Macri se ha pronunciado después de que Pedro Sánchez cuestionase la eliminación del Ministerio de la Mujer, creado por el ex presidente izquierdista Alberto Fernández, y apuntase de forma directa contra el actual presidente de Argentina Javier Milei, al que el ministro de Transportes Óscar Puente atacó hace semanas al sugerir que tomaba drogas.

Entonces, en un acto público, Óscar Puente destacó que «no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ‘¿Os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?’ Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’», arremetió entonces Puente contra Javier Milei, que ganó por un amplio margen las elecciones presidenciales prometiendo recortar el gasto público en aproximadamente un 40% para ayudar a reducir la inflación de tres dígitos de Argentina.

Horas después Buenos Aires contestó con un comunicado de la Oficina del Presidente de Argentina, en el que censuró «las calumnias e injurias» lanzadas por el ministro Óscar Puente y reprochó a Pedro Sánchez que, en vez de preocuparse de los «problemas» de España, ampare ataques verbales a un jefe de gobierno extranjero elegido democráticamente en las urnas.

Posteriormente, Pedro Sánchez acusó a Javier Milei de no estar a la altura de su cargo después de que el presidente argentino hubiera descrito a su mujer como una «corrupta», entonces cuando empezó a salir a la luz información por el caso de corrupción por el que hace pocos días fue citada para el 5 de julio como imputada. Días después, Sánchez no hizo más que escalar la tensión al retirar a la embajadora de España en Argentina. Incluso, hubo un amago de no permitir a Javier Milei aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) el próximo 21 de junio para recoger un premio del Instituto Juan de Mariana.

Lejos de desescalar la crisis abierta sin precedentes, Pedro Sánchez ha vuelto a atacar estos días a Javier Milei al eliminar el Ministerio de la Mujer, una de las promesas de campaña que le han llevado a ganar las elecciones: «Hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que pueda hacer [el presidente] Milei», ha criticado Pedro Sánchez durante un acto en el último día de la campaña de las elecciones europeas, con su mujer Begoña Gómez, investigada por el juzgado número 41 de Madrid por un presunto delito de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.