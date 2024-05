Sánchez alimenta la ruptura con Milei pero no le impedirá aterrizar en España en junio

Pese a la escalada de tensión diplomática con Argentina, el Gobierno de Pedro Sánchez no se plantea medidas drásticas como impedir al presidente argentino, Javier Milei, aterrizar en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid). En las últimas horas, fuentes gubernamentales no habían cerrado la puerta a esta posibilidad ante el viaje que Milei tiene previsto realizar a España el próximo 21 de junio para recoger un premio del Instituto Juan de Mariana. Este martes, el Ejecutivo ya anunció la retirada «definitiva» de la embajadora española en Buenos Aires, una medida insólita que da cuenta del estado de las relaciones entre ambos países y que llegaba después de que Milei descartase disculparse por sus afirmaciones sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

En apenas unos días, las relaciones entre España y Argentina se han agravado hasta niveles dramáticos y nunca vistos. Las declaraciones de Milei, este fin de semana, refiriéndose a Gómez como «corrupta» -aunque sin mencionarla expresamente- han provocado una reacción inédita en el Gobierno español. Tras la llamada a consultas de la embajadora, el Ejecutivo anunció este martes la retirada de su representante en Buenos Aires, un hecho que sólo tiene como precedente la invasión marroquí de Perejil. En definitiva, una crisis diplomática de primer nivel.

Tras esa decisión, fuentes del Gobierno no descartaban ninguna otra medida contra Milei, boicoteando incluso su visita a Madrid de junio. Preguntados por si se podría prohibir la entrada o nombrarle persona non grata, miembros del Ejecutivo no descartaron nada. Admitieron, incluso, que había numerosas medidas que se podrían adoptar. En el ámbito diplomático, el siguiente paso, por ejemplo, sería declarar non grato al embajador argentino en España para forzar su expulsión.

Desde el Gobierno, según ha podido saber OKDIARIO, no está sobre la mesa impedir que Milei aterrice en España. La posibilidad de que los mandatarios utilicen la base de Torrejón de Ardoz es un gesto habitual de cortesía en sus visitas a nuestro país. Igualmente, el país receptor facilita el dispositivo de seguridad durante la estancia en España.

Visita a España

Pese a la escalada diplomática, Milei se reafirma en su visita a España. Se desconoce por ahora si su intención es reunirse con algún miembro del Gobierno. «Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana… veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona», declaró el mandatario argentino tras conocerse la retirada de la embajadora española, que calificó de «disparate de un socialista arrogante».

Desde que Milei llamó «corrupta» a Begoña Gómez, el Ejecutivo le ha exigido una rectificación, algo que el argentino ha descartado. El lunes, en su primera entrevista tras su visita a España para acudir al acto Europa Viva 24 de Vox, afirmó: «No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista… Si yo fui el agredido». Cabe recordar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a insinuar que Milei se drogaba.

Milei, lejos de plegarse a las exigencias de Sánchez, subió el tono: «Es tan cobarde que necesitó mandarme a agredir por mujeres. Es algo de una cobardía feroz», aseveró en alusión a afirmaciones hechas contra él por la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz; y la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.