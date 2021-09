La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha señalado durante en el transcurso de la conmemoración de los atentados del 11S que en «un momento de absoluto terror, nos volvimos el uno hacia el otro. En el rostro de un extraño, vimos a un vecino y un amigo. Ese momento nos recordó el significado y la fuerza de nuestra unidad como estadounidenses».

Kamala Harris con una gran profundidad en su discurso honró a las víctimas del vuelo 93 de United Airlines en la ceremonia en Shanksville, Pensilvania, con la asistencia de diferentes miembros del Gobierno así como la del ex presidentes George W. Bush o el ex vicepresidente DicK Cheney, aseguró también que nunca ha dudado de la fortaleza de su país. El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, también asistió a la ceremonia.

De esta forma también ha difundido a través de redes sociales que «en el vigésimo aniversario del 11 de septiembre, debemos desafiarnos a mirar atrás, por el bien de nuestros hijos y de los suyos. También debemos mirar hacia el futuro. Porque al final, eso es por lo que luchaban los 40 pasajeros y tripulantes del vuelo 93: su futuro y el nuestro».

La vicepresidenta ha mostrado el dolor que después de 20 años de aquel atroz atentado aún pervive entre los estadounidenses. Diferentes miembros del Gobierno se han desplazado a los lugares del atentado. Puntuales a las 10 de la mañana, una campana sonó en la Zona Cero para marcar el momento en que la Torre Sur se derrumbó hace 20 años.

«In a time of outright terror, we turned toward each other. In the face of a stranger, we saw a neighbor and a friend. That time reminded us [of] the significance and the strength of our unity as Americans.»

Por otra parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha presidió la ceremonia en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en un acto en Manhattan en el que también han participado los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.

El Monumento Nacional 11 de Septiembre ha acogido un emotivo minuto de silencio coincidiendo con la hora a la que impactó el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center, a las 8:46 (14:46, hora peninsular española). Se han guardado otros tres minutos de silencio a las 9:03, a las 9:37 y a las 9:59 horas.

Familiares de las víctimas han leído todos los nombres, una ceremonia recuperada después de que en 2020 se suspendiera debido a la pandemia de la COVID-19. Después, Bruce Springsteen ha interpretado la canción ‘I’ll See You In My Dreams’.

El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió para siempre, y a día de hoy aún estamos viviendo los efectos que supuso ese cambio. Las Torres Gemelas o World Trade Center, que habían sido uno de los emblemas característicos de la ciudad, cayeron ante los ojos atónitos de millones de personas en todo el mundo.

Este fin de semana se han cumplido 20 años del que hasta ahora ha sido el peor atentado de todos los tiempos, en el que perdieron la vida 2.996 personas (incluidos los desaparecidos y los 19 terroristas) y resultaron heridas alrededor de 6.000.

On the 20th anniversary of 9/11, we must challenge ourselves to look back—for the sake of our children and theirs. We must also look toward the future. Because in the end, that’s what the 40 passengers and crew members of Flight 93 were fighting for: Their future, and ours. pic.twitter.com/eMLKFvJAfQ

