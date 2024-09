Kamala Harris culpa a Trump del «peor ataque a la democracia» por el asalto al Capitolio en pleno 11S

El cara a cara de Donald Trump y Kamala Harris comenzó con un gesto pacífico, con los candidatos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos estrechándose la mano, pero la tregua fue efímera: las embestidas de la vicepresidenta al líder republicano fueron constantes y, entre ellas, llamó especialmente la atención su reproche por el asalto al Capitolio con una frase que ofendió a buena parte de la audiencia por pronunciarla horas antes del aniversario de los atentados del 11S. Al Qaeda perpetró los 4 ataques terroristas suicidas en 2001.

El debate entre Trump y Kamala se convirtió, sorprendentemente, en un tres contra uno en el que el magnate peleaba solo y la segunda de Joe Biden lo hacía con el apoyo de los moderadores de la cadena ABC. La vicepresidenta de Estados Unidos lanzó numerosas ofensivas contra el republicano para dibujarlo como un líder débil y mentiroso que pretende dividir a la población a modo de estrategia.

Al hilo de esa debilidad apuntada por Kamala Harris, la aspirante a la Casa Blanca hizo alusión a varios conflictos para atacar a Donald Trump. Lo hizo con Afganistán, donde los terroristas talibanes ya llevan 3 años imponiendo su terror y el apartheid de género tras la retirada de las tropas estadounidenses. Responsabilizó al magnate de haber llegado a un «acuerdo débil y terrible». No contestó a los periodistas cuando le preguntaron si asumía algún tipo de responsabilidad en relación a este asunto, a pesar de que Trump ya no estaba en la Casa Blanca cuando se produjo la retirada y fue Joe Biden quien ejecutó el acuerdo de manera caótica.

Aunque, sin duda, uno de los instantes que más ruido generó fue el momento en el que la líder demócrata abordó otro de los conflictos que echó en cara a Trump. Lo que más molestó a la audiencia, tal y como han manifestado muchos espectadores en redes sociales, no fue la acusación en sí, sino la comparativa utilizada cuando, precisamente, apenas quedaban horas para el aniversario del 11S.

«Donald Trump nos dejó el peor ataque a la democracia desde la guerra civil», pronunció Harris al hablar sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La reacción de muchos espectadores al escuchar a la candidata demócrata fue inmediata: «Mañana es 9/11». Asimismo, afearon a la vicepresidenta que se olvidara del aniversario de los atentados que se cobraron la vida de casi 3.000 personas, entre ellas los 265 ocupantes que sumaban los cuatro vuelos secuestrados, más de 340 bomberos y 60 policías, todo ello sin contar a los desaparecidos, que seguían siendo 24 pasada más de una década desde el atentado.

«Donald Trump left us the worst attack on Democracy since the Civil War.» -Kamala Harris

Tomorrow is 9/11

pic.twitter.com/yVMHUV2UEc

— Akogun New York. (@RareTega) September 11, 2024