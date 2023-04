El juez hispano Juan Merchán, de origen colombiano, que llevará el caso del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un juez experimentado, que no es ajeno a la órbita del ex presidente. Conocido como el juez tranquilo, interino del Tribunal Supremo de Nueva York, Merchán ya ha condenado a prisión a Allen Weisselberg, estrecho colaborador de Trump, ha presidido el juicio por fraude fiscal de la organización Trump y ha supervisado el caso de fraude penal del ex asesor Steve Bannon.

Sin embargo, la histórica comparecencia de Trump de este martes por la tarde será su caso de mayor perfil del juez Merchan. Estricto y a la vez justo, hará todo lo posible para que la sala de su tribunal no se convierta en un espectáculo televisivo, a pesar de la expectación desatada en Nueva York alrededor de la Torre Trump en Manhattan y del tribunal, ubicado en la zona sur de la isla neoyorquina. Por ello, ha cerrado a las cámaras de televisión la comparecencia de este martes de Trump.

Conocido en el circuito de Manhattan como un juez que no soporta las interrupciones ni los retrasos, su carácter destaca por mantener siempre el control de su sala, el cual no permite ni que los acusados ni conocido por mantener el control de su sala, incluso cuando sus casos atraen una atención considerable.

Merchán ya ha mostrado su lado más duro con el estrecho colaborador de Trump, Allen Weisselberg, cuando le reconoció que si no le hubiera prometido una condena de cinco meses, le habría impuesto una sentencia «mucho mayor» después de haber escuchado las pruebas en el juicio. Con Bannon, ex asesor del ex presidente, condenado por fraude fiscal, reprendió a su nuevo equipo de abogados por intentar retrasar el caso cuando pidieron más tiempo para revisar nuevas pruebas, típicas técnicas legales habituales en los tribunales.

A la madame madre del fútbol, Anna Gristina, le fijó una fianza de dos millones de dólares, acusada de dirigir un servicio de acompañantes de 2.000 dólares la hora empresarios. Merchán también dictó una sentencia de 25 años para un hombre que violó y asesinó a su novia.

El juez del caso de Trump comenzó su carrera jurídica en 1994 como ayudante del fiscal del distrito de Manhattan. Varios años después, pasó a la Fiscalía General del Estado, donde trabajó en casos en la isla de Long Island.

En 2006, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, entonces republicano, le nombró juez del Tribunal de Familia del Bronx, y el gobernador demócrata David Paterson, juez del Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York en 2009, el mismo año en que empezó a ejercer como juez interino del Tribunal Supremo de Nueva York.

Nacido en Bogotá (Colombia), Merchán emigró con su familia a Estados Unidos a los seis años. Creció en el barrio neoyorquino de Jackson Heights en Queens. Fue el primero en su familia en ir a la universidad. En un princió, estudió Administración y Dirección de Empresas en el Baruch College de Nueva York, pero abandonó los estudios para ponerse a trabajar. Más tarde, retomó sus estudios y se licenció en Derecho en la Universidad de Hofstra.