En una muestra de cruel sadismo, Hamás publicó este domingo un vídeo en el que pide a las personas que «adivinen» si tres rehenes israelíes, dos hombres y una mujer, siguen vivos o están muertos: una de ellas es Noa Argamani, cuya grabación de su secuestro por Hamás en una motocicleta se hizo viral en redes. Su madre, enferma de cáncer, ha pedido en diversas ocasiones que sea liberada. Esta atrocidad macabra de los terroristas palestinos pone de manifiesto que la vida o la muerte de los civiles israelíes que tiene secuestrados es un juego sádico.

En el vídeo se ve un cartel con las caras de Noa Argamani y otros dos rehenes, Yossi Sharabi e Itai Svirsky, tres veces. En la primera imagen aparecen con un filtro rojo y la leyenda: «Todos muertos».

En la segunda imagen, aparece uno con filtro rojo, los otros dos sin él, y la leyenda «Algunos muertos, algunos heridos». En la tercera, aparecen las caras de los tres sin filtro rojo sobre el texto: «Todavía vivos», en una nueva muestra de crueldad con ese «todavía».

Las críticas en redes por este salvajismo de Hamás con los rehenes no se hicieron esperar, y hasta el ministro de Asuntos Exteriores de Israel lo calificó de «juego enfermizo».

Hamas published a video asking people to guess the condition of three Israeli hostages including Noa Argamani whose mother is dying of cancer.

To them, the fate of the hostages is a sick game.

𝐖𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐢𝐜… pic.twitter.com/Yqm6P7zSlq

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 15, 2024