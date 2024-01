Israel alerta de que Hamás estaría preparando atentados en Europa

Los servicios secretos israelíes han informado de que este sábado han descubierto una red del grupo terrorista Hamás que estaría preparando atentados en Europa. Israel alerta así de los planes de Hamás de atentar contra objetivos judíos e israelíes europeos.

Según el Mossad, los servicios secretos para el exterior, y el Shin Bet, los servicios secretos para Israel y los territorios palestinos, los terroristas de Hamás en Europa estarían trabajando bajo las órdenes de dirigentes establecidos en Líbano.

Para desarrollar la investigación, los servicios secretos de Israel han contado con la colaboración de otros países. Tras los trabajos desempeñados, han establecido un diagrama de la estructura de mando de Hamás en el continente europeo. En él, Saleh al-Arouri, aparece en lo más alto de la pirámide. No obstante, el que fuera número dos de Hamás murió el pasado 2 de enero en un ataque en Líbano.

Las labores realizadas junto a los servicios secretos de otros países han permitido además obtener un retrato «integral y en profundidad» de los planes de Hamás para llevar a cabo atentados en Europa. Pero no sólo eso. También en África y en otros países de Oriente Próximo.

Prime Minister’s Office: Mossad & ISA Announcement

Cleared for publication: Orders from the organization leadership, acquisition of UAVs and use of criminal elements: This is how Hamas terrorist organization senior operatives advanced attacks against innocents around the world. pic.twitter.com/55tX2ddbPU

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 13, 2024